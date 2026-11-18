Bugün (çarşamba) yayımlanan bir habere göre Arjantinli Mauricio Pochettino'nun Manchester United'a gelişi, kulübü Amerikan ekibi Inter Miami'nin yıldızı efsane Lionel Messi'nin beklenen varisini kadrosuna katmaya bir adım daha yaklaştırıyor.

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Manchester United, görevden alınan Michael Carrick'in yerine Arjantinli Mauricio Pochettino'yu teknik direktör olarak atadığını açıkladı. Yeni teknik direktör, devam eden milli arada ABD Milli Takımı'nın iki maçındaki görevini tamamlamasının ardından bugün (çarşamba) itibarıyla resmen göreve başlayacak.

İngiliz kulübü, cuma günü yaptığı resmi açıklamada, Pochettino ve yardımcı ekibinin milli takımdaki yükümlülüklerini tamamlamasının ardından ABD Milli Takımı'ndan ayrılmalarına izin verilmesi konusunda ABD Futbol Federasyonu ile anlaşmaya varıldığını doğruladı.

Öte yandan "The Sun" gazetesi bugün yazdığı haberde, Nico Paz'ın Arjantin Milli Takımı formasıyla attığı iki muhteşem golle yükselen yıldızını Manchester United'a tam zamanında hatırlattığını belirtti.

22 yaşındaki Paz, Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi'nin 10 numaralı formasının beklenen varisi olarak görülüyor ve İtalya Serie A'da Como formasıyla harika bir sezon geçirmesiyle Manchester United'ın hedefleri arasında yer alıyor.

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Paz, Arjantin'in Kosta Rika'yı 7-0 yendiği maçta üst köşeye gönderdiği füze gibi bir şutla skoru açtı, ardından ceza sahasının hemen dışından diğer ayağıyla attığı sert şutla skoru 3-0'a getirdi.

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Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun gelişi, kulübün Arjantinli vatandaşını kadrosuna katma çabalarına yardımcı olabilir. Ancak Real Madrid, orta saha oyuncusunu 2027'de geri almak için 80 milyon euroluk bir opsiyona sahip.

Paz'ın salı günü Arjantin formasıyla attığı ilk gol, Como'nun geçen ay United'ı 4-1 mağlup ettiği maçta skoru açan uzak mesafeli şutun adeta bir kopyasıydı.

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Paz, sezona yaptığı muhteşem başlangıcın ardından futbol dünyasının en çok talep gören genç yeteneklerinden biri haline geldi.

Pochettino'nun ocak ayındaki ara transfer döneminde desteklenmesi bekleniyor. Manchester United'ın bir savunma oyuncusu ve bir forvet arayışına girmesi muhtemel.

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Paz'ın adı Arsenal, Chelsea ve Manchester United ile anılırken Paris Saint-Germain'in de oyuncunun gelişimini takip ettiği düşünülüyor.

Nico Paz, bu sezon attığı altı gol ve yaptığı sekiz asistle her 81 dakikada bir gole doğrudan katkı sağladı.

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Uzun boyu sayesinde, 10 numara pozisyonunda oynayan pek çok klasik oyuncuya kıyasla fiziksel baskıya çok daha rahat dayanabiliyor.

Nico Paz kimdir?

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Paz, 1998 Dünya Kupası'nda Arjantin forması giyen Pablo Paz'ın oğlu ve İspanya'nın Tenerife kentinde doğdu.

Profesyonel kariyerine Real Madrid'de başlayan Paz, kulübün ikinci takımında üç yıl geçirdi ancak A takıma yükselmekte zorlandı. Ardından Kono'ya transfer oldu ve burada adından söz ettirmeye başladı.

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Lionel Messi'nin milli takımı bırakmasıyla birlikte Arjantin Milli Takımı, ilk resmi maçta 10 numaralı formayı başka bir oyuncuya vermek zorunda kalacak. Birçok rapor da önümüzdeki dönemde bu efsanevi formayı Nico Paz'ın giyeceğini doğruladı.