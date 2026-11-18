Bugün yayımlanan bir habere göre Arjantinli Mauricio Pochettino'nun Manchester United'a gelişi, kulübü Inter Miami'nin yıldızı efsane Lionel Messi'nin beklenen varisini kadrosuna katmaya bir adım daha yaklaştırıyor.

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Manchester United, görevden alınan Michael Carrick'in yerine Arjantinli Mauricio Pochettino'yu teknik direktör olarak atadığını açıkladı. Yeni teknik adam, süregelen milli arada ABD Milli Takımı'nın iki maçındaki görevini tamamlamasının ardından bugün itibarıyla resmen işe başlayacak.

İngiliz kulübü cuma günü yaptığı resmi açıklamada, Pochettino ve yardımcı ekibinin milli takımdaki görevlerini tamamlamalarının ardından ABD Milli Takımı'ndan ayrılmalarına izin verilmesi konusunda ABD Futbol Federasyonu ile anlaşmaya varıldığını doğruladı.

Öte yandan "The Sun" gazetesi bugün, Nico Paz'ın Arjantin Milli Takımı formasıyla attığı iki muhteşem golle yükselen yıldızını Manchester United'a tam zamanında hatırlattığını yazdı.

22 yaşındaki Paz, Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndaki 10 numaralı formasının beklenen varisi olarak görülüyor. İtalya Serie A'da Como formasıyla harika bir sezon geçiren genç oyuncu, Manchester United'ın hedefleri arasında yer alıyor.

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Paz, Arjantin'in Kosta Rika'yı 7-0 yendiği maçta üst köşeye gönderdiği füze gibi şutla skoru açtı, ardından ceza sahasının hemen dışından diğer ayağıyla attığı sert şutla skoru 3-0'a getirdi.

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Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun gelişi, Real Madrid'in orta saha oyuncusunu 2027'de 80 milyon euro karşılığında geri alma opsiyonuna sahip olmasına rağmen, United'ın Arjantinli vatandaşını kadrosuna katma çabalarına yardımcı olabilir.

Paz'ın salı günü Arjantin formasıyla attığı ilk gol, Como'nun geçen ay United'ı 4-1 mağlup ettiği maçta skoru açan uzak mesafeli şutun birebir kopyasıydı.

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Sezona harika bir başlangıç yapan Paz, futbol dünyasının en çok aranan genç yeteneklerinden biri haline geldi.

Pochettino'nun önümüzdeki ocak ayındaki kış transfer döneminde destek görmesi bekleniyor. Manchester United'ın bir savunma oyuncusu ve bir forvet arayışına girmesi muhtemel.

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Paz'ın adı Arsenal, Chelsea ve Manchester United ile anılırken Paris Saint-Germain'in de oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği düşünülüyor.

Nico Paz, bu sezon attığı altı gol ve yaptığı sekiz asistle her 81 dakikada bir gole doğrudan katkı sağladı.

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Uzun boyu sayesinde fiziksel baskıya, 10 numara pozisyonunda oynayan birçok klasik oyuncudan çok daha rahat dayanabiliyor.

Nico Paz kimdir?

Paz, 1998 Dünya Kupası'nda Arjantin forması giyen Pablo Paz'ın oğlu ve İspanya'nın Tenerife kentinde doğdu.

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Profesyonel kariyerine Real Madrid'de başlayan ve kulübün B takımında üç yıl geçiren Paz, A takıma yükselmek için mücadele etti, ardından Cono'ya transfer olarak burada adından söz ettirmeye başladı.

Lionel Messi'nin milli takımı bırakmasıyla birlikte Arjantin Milli Takımı, ilk resmi maçta 10 numaralı formayı başka bir oyuncuya vermek zorunda kalacak. Pek çok habere göre önümüzdeki dönemde bu efsanevi formayı giyecek oyuncu Nico Paz olacak.