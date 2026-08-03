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Bomba gelişme: Al Ahly, Al Nassr'ın elinden büyük bir transferi kapmak için harekete geçti

Transfers
Al Ahli
Al Nassr FC
N. Alaqidi
Premier Lig
Suudi Arabistan

Hareketli transfer dönemi

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, milli kaleci Nevaf el-Ukaydi ile anlaşma yolunda güçlü bir şekilde devreye girdi. Oyuncunun yeni sezon başlamadan önce Al-Nassr'dan ayrılma isteğini değerlendiren bu adım, yaz transfer döneminin en büyük sürprizlerinden biri olabilir.

Suudi Arabistan'ın "Al-Yaum" gazetesine göre Al-Ahli, el-Ukaydi'yi kadrosuna katma konusunda ciddi bir ilgi gösterdi ve iki taraf arasındaki görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor. Bu gelişme, "Al-Raqi" yönetiminin sezon başlamadan önce kaleci mevkisini deneyim ve kaliteye sahip bir isimle güçlendirme isteğinin bir parçası.

Al-Ahli'nin bu hamlesi, hem yerel hem de kıtasal alanda yoğun bir sezona hazırlandığı bir dönemde geliyor. Kulüp, AFC Elit Şampiyonlar Ligi kupasını korumaya çalışırken aynı zamanda Roshn Ligi şampiyonluğu için de güçlü bir mücadele vermeyi hedefliyor. Bu durum, yönetimi tüm mevkilerde takıma daha fazla derinlik katacak takviyeler aramaya yöneltti.

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Al-Ahli ayrıca el-Ukaydi'nin mevcut durumundan faydalanmaya çalışıyor. Kaleci, yönetimin kalmaya ikna etme çabalarına rağmen Al-Nassr ile devam etmeyi reddetti ve asli olarak forma giyme fırsatı bulmak ile Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki yerini geri kazanmak için ayrılma seçeneğinde ısrar etti.

Premier Lig
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Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Önümüzdeki günlerde bu dosyada yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Özellikle Al-Nassr'ın uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmaya karşı çıkmaması, Al-Ahli'ye yaz transfer döneminin en heyecan verici anlaşmalarından birini sonuçlandırma konusunda gerçek bir fırsat verebilir.

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