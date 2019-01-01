Boluspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu! Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?
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AA
TFF, Türkiye Kupası son 16 turunda elverişsiz hava koşulları sebebiyle ertelenen Boluspor - Galatasaray maçının oynanacağı tarihi açıkladı.
15 Ocak Salı günü oynanaması gereken ilk karşılaşmanın tarihi, 22 Ocak Salı gününe alındı. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19:45'te başlayacak.
Rövanş karşılaşması ise 29 Ocak Salı günü saat 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.