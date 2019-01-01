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Boluspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu! Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

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Türkiye Kupası son 16 turunda elverişsiz hava koşulları sebebiyle ertelenen Boluspor - Galatasaray maçı, 22 Ocak Salı günü oynanacak.

TFF, Türkiye Kupası son 16 turunda elverişsiz hava koşulları sebebiyle ertelenen Boluspor - Galatasaray maçının oynanacağı tarihi açıkladı.

15 Ocak Salı günü oynanaması gereken ilk karşılaşmanın tarihi, 22 Ocak Salı gününe alındı. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19:45'te başlayacak.

Rövanş karşılaşması ise 29 Ocak Salı günü saat 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

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