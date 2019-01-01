Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak Boluspor - Galatasaray maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Peki bu maç ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile Galatasaray arasında 15 Ocak Salı günü oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı öncesi Bolu'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle saha zemini beyaza büründü.

Yoğun karlı sahada incelemelerini yapan hakem heyeti ve TFF yetkilileri, karşılaşmanın başka bir zamana ertelenmesine karar verdi.

Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği ve maçın gün ve saatinin daha sonra belirleneceği duyuruldu.