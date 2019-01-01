Boluspor - Galatasaray maçı ertelenecek mi?

Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesindeki kar yağışı nedeniyle Bolu Atatürk Stadyumu'nda temizleme çalışmaları başladı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile Galatasaray arasında bu akşam oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı öncesi Bolu'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle saha zemini beyaza büründü.

Bolu'da öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı aralıksız sürerken, saat 19.50'de Boluspor ile Galatasaray arasında oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı öncesi Bolu Atatürk Stadı'nın zemini de karla kaplandı.

Stada gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, saha zeminini temizleme çalışmalarının başlaması talimatını verdi.

Maçın ertelenip ertelenmeyeceğinin temizleme çalışmalarının ardından belirleneceği öğrenildi.