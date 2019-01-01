Canlı Skorlar
Kupa

Boluspor - Galatasaray maçı ertelenecek mi?

Son güncelleme
Yorum()
AA
Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesindeki kar yağışı nedeniyle Bolu Atatürk Stadyumu'nda temizleme çalışmaları başladı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile Galatasaray arasında bu akşam oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı öncesi Bolu'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle saha zemini beyaza büründü.

Bolu'da öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı aralıksız sürerken, saat 19.50'de Boluspor ile Galatasaray arasında oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı öncesi Bolu Atatürk Stadı'nın zemini de karla kaplandı.

Editörün Seçtikleri

Stada gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, saha zeminini temizleme çalışmalarının başlaması talimatını verdi.

Maçın ertelenip ertelenmeyeceğinin temizleme çalışmalarının ardından belirleneceği öğrenildi.

Sonraki haber:
Alanyaspor, İngiliz stoper Steven Caulker ile sözleşme imzaladı
Sonraki haber:
Haldun Üstünel nerede, ne yapıyor?
Sonraki haber:
Trabzonspor, Juraj Kucka'nın Parma'ya transferini resmen duyurdu
Sonraki haber:
Akhisarspor, Kayseri'de tur için umutlandı: 1-2
Sonraki haber:
Beşiktaş ile adı anılan Maxim Choupo-Moting, PSG'nin Manchester United eşleşmesi hakkında konuştu
Kapat