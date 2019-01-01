Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşı karşıya gelecek olan Boluspor - Galatasaray maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile Galatasaray arasında bu akşam oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı öncesi Bolu'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle saha zemini beyaza büründü.

Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, yardımcıları ve federasyon yetkilileri saha zemininde incelemelerde bulundu.

Kar yağışı aralıksız sürerken, saat 19.50'de Boluspor ile Galatasaray arasında oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı öncesi Bolu Atatürk Stadı'nın zemini de karla kaplandı.

Stada gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, saha zeminini temizleme çalışmalarının başlaması talimatını verdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Boluspor çalışanları, sahadaki karın kaldırılması için çalışmalarını sürdürdü ancak maç saatinde karşılaşmanın ertelenmesine karar verildi.

Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi mi?

Yoğun karlı sahada incelemelerini sürdüren hakem heyeti son kararını verdi.

Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı ertelendi.