Bologna'dan açıklama! "Ibrahimovic buraya gelme fikrine açık"

İtalya'ya geri dönmek istediğini belirten Zlatan Ibrahimovic'e bir talip daha var.

Sportif Direktörü Riccardo Bigon, LA Galaxy'e veda eden Zlatan Ibrahimovic'in yeni rotasının Bologna olabileceğini umuyor.

Bigon, Sky Italy'e yaptığı açıklamada adı ile de anılan Ibrahimovic'in Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic ile olan güçlü ilişkisine değinerek, transfer ihtimalinin bulunduğunu belirtti:

"Ara transfer sezonunun açılmasına 1.5 ay gibi bir süre var. Ibrahimovic ve Mihajlovic'in güçlü bir ilişkisi var. Birbirleriyle sürekli iletişim halindeler. Zlatan, Bologna'ya gelme fikrine açık olduğunu söyledi ancak geleceği hakkında karar vermek için zamana ihtiyacı var. Transfer ihtimalinden dolayı oldukça heyecanlıyız ama bu durum tamamen bizim kontrolümüz altında değil. Biz sadece bekleyeceğiz. Onu transfer etmeye hazırız."

Los Angeles Galaxy’ye veda eden yıldız oyuncu ekibiyle çıktığı 58 maçta 53 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.