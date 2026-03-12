Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Vincenzo Italiano'nun Bologna'sı ile Gian Piero Gasperini'nin Roma'sı arasında tamamen İtalyan bir karşılaşma oynanacak. İkinci en önemli Avrupa kupasında yoluna devam etme ve bir sonraki tur olan çeyrek finallere yükselme şansı için tamamen İtalyan bir maç oynanacak.

İki İtalyan teknik direktör resmi kadrolarını açıkladı ve sakatlık veya cezadan dolayı eksiklikler dışında büyük sürprizler yok. Aşağıda teknik direktörlerin seçimleri yer alıyor.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Castro. Teknik direktör: Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza; Malen. Teknik direktör: Gasperini





1. dakikadan itibaren sahada olan bazı oyuncuların - ama sadece onlar değil - sarı kartlara dikkat etmesi gerekecek: Bologna'dan Vitik, Miranda ve Bernardeschi ile Roma'dan Celik, Hermoso ve Ndicka sarı kart sınırında.





13. dakikada Alman hakem Jablonski, Zaragoza'ya faul yapan Miranda'ya sarı kart gösterdi. Miranda, 19 Mart Perşembe günü Roma'da oynanacak rövanş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.