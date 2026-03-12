Goal.com
Bologna-Roma, kartlara dikkat: Kimler uyarıda ve rövanşı kaçırma riski altında?

Maçın geri dönüşünü kaçırma riski olanlar.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının başlamasına birkaç dakika kaldı. Vincenzo Italiano'nun Bologna'sı ile Gian Piero Gasperini'nin Roma'sı arasında tamamen İtalyan bir derbi oynanacak. İkinci en önemli Avrupa kupasında yoluna devam etme ve bir sonraki tur olan çeyrek finallere yükselme şansı için tamamen İtalyan bir maç oynanacak.

İki İtalyan teknik direktör resmi kadrolarını açıkladı ve sakatlık veya ceza nedeniyle forma giyemeyen oyuncular dışında büyük sürprizler yok. Teknik direktörlerin seçimleri aşağıda yer alıyor.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Castro. Teknik direktör: Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza; Malen. Teknik direktör: Gasperini


1. dakikadan itibaren sahada olan bazı oyuncular için - ama sadece onlar için değil - sarı kartlara dikkat etmek gerekecek: Bologna'dan Vitik, Miranda ve Bernardeschi ile Roma'dan Celik, Hermoso ve Ndicka sarı kart sınırında bulunuyorlar.

