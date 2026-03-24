Bologna: Pobega ve Odgaard'ın durumu, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacaklar, kaçıracakları maçlar

Bologna, sakat oyuncular Pobega ve Odgaard'ın muayene sonuçlarını açıkladı: "Tommaso Pobega'ya yapılan muayenelerde sağ iliopsoas kasında hafif derecede bir yırtık tespit edildi; iyileşme süresi 2-3 hafta olarak belirlendi. Jens Odgaard'ın muayenesi sonucunda sol rektus femoris kasında hafif bir gerilme tespit edildi ve iyileşme süresinin 2-3 hafta olduğu belirlendi."





Her ikisi de Cremonese (5 Nisan), Aston Villa (9 Nisan) ve Lecce (12 Nisan) maçlarını kaçıracak. 16 Nisan'da oynanacak Villans ile Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında forma giyip giyemeyecekleri ise belirsiz.