Bologna, Ounahi’nin çılgın fikri: Fas milli takım oyuncusu, Girona’nın İkinci Lig’e düşmesinin ardından takımdan ayrılacak

Ounahi ile Dünya Kupası arasında kaçınılmaz bir çekim var. 26 yaşındaki çok yönlü orta saha oyuncusu, Katar 2022’de Fas’ı yarı finale taşımıştı ve şimdi de Kuzey Amerika’da düzenlenen bu turnuvada, Kanada’ya karşı oynanan son 16 turu maçında attığı iki muhteşem golle aynı başarıyı tekrarlıyor.





Girona’nın Segunda División’a düşmesi, bu güçlü orta saha oyuncusunu transfer piyasasına çıkardı; bu durum birçok kulüp için cazip bir fırsat. Gazzetta dello Sport’un haberine göre, İtalya’da Sartori yönetimindeki Bologna bu transferi değerlendiriyor. Yeni teknik direktör Domenico Tedesco’nun takımı için kesinlikle ilgi çekici bir olasılık.