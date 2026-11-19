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Matteo Darmian, Bologna'daki yeni döneminin başlangıcını anlatıyor.

Geçen sezonun sonunda, 30 Haziran'da sözleşmesinin bitmesiyle Inter'den bonservissiz ayrılan ve serbest oyuncular arasından kadroya katılan deneyimli savunmacı, Il Corriere dello Sport gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Teknik direktör Raffaele Palladino bana profesör mü diyor? Böyle takdir sözleri duymak hoşuma gidiyor; eski takım arkadaşlarımdan ve teknik direktörlerimden gelenler de öyle. Göze çarpan özel hareketler yapan bir oyuncu olmadığım için maçlara olabildiğince hazırlıklı ve dikkatli çıkmak üzere antrenmanlarda hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Olanları önceden görme yeteneğim mi? İçgüdüsel olarak geliyor, bunda deneyimimin de payı var. Büyük bir sır yok: Her şey günlük çalışmaya bağlı."

"Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmak kesinlikle motive edici bir hedef. Bologna son yıllarda çok iyi işler yaparak önemli hedeflere ulaştı. Hırslı olup ileriye bakmak gerekiyor ama bence bu tür değerlendirmeler için henüz erken."

"Inter'de çok güzel altı yıl geçirdim ve birçok kupa kazanma fırsatı buldum. Hem saha içinde hem de dışında birlikte yaşadığımız ve inşa ettiğimiz her şeyi yanımda taşıyorum. Taraftarlarla da önemli bir bağ kuruldu; o yıllar hakkında ancak iyi şeyler söyleyebilirim."

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"Simone Inzaghi mi? Çok iyi bir teknik direktör olmasının yanı sıra, kendisine dair çok olumlu anılarım var."

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"Bu yıl kariyerimde ilk kez bir yazı takımsız nasıl geçirdim? Bu benim için yeni bir durumdu, çünkü kariyerim boyunca hiç başıma gelmemişti. Oynamaya devam etmek istiyordum ve bir fırsat çıkacağına inanarak antrenman yapmayı hiç bırakmadım. Emil Holm için üzgünüm, çünkü buraya gelme olasılığım onun sakatlığından sonra gerçekleşti. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zaman geçtikçe işler zorlaştı; özellikle de bir grupla antrenman yapamadığım için. En zor kısmı buydu."

"Yeni takım arkadaşlarımdan beni özellikle kim şaşırttı? Cambiaghi ve Miranda önemli özelliklere sahip oyuncular."

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"Heggem az süre almasından duyduğu hoşnutsuzluğu dile mi getirdi? Açıklamasının içeriğine girmeyeceğim. Bir sezon boyunca takımın hedeflerine ulaşmasında herkesin önemli olduğunu düşünüyorum. İyi bir insan ve iyi bir oyuncu; teknik direktör kendisine görev verdiğinde bize yardımcı olacaktır."

"Gençlere Premier League'de oynamalarını tavsiye eder miyim? Manchester United'daki dönem, kariyerim için çok önemli bir deneyimdi. Dünyanın en güzel liginde farklı bir kültürle tanışmak, hem insan hem de futbolcu olarak gelişmemi sağladı. Yurt dışında oynamayı herkese tavsiye ederim. Ayrıca inanılmaz bir geçmişe sahip önemli bir kulübü temsil edebilmek, benim için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağıydı."