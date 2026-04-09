Bologna - Aston Villa: Maçın özeti - Villa, Stadio Renato Dell'Ara'da kusursuz bir performansla galibiyeti garantiledi

Aston Villa, Premier Lig'deki yüksek pres yoğunluğunu Avrupa sahasına taşıyarak, acımasız bir golcü performansı sergiledi ve Bologna'yı paramparça etti. İngiliz ekibi, doksan dakika boyunca savunma disiplinini korudu ve İtalyan ev sahibi takımın savunma hattındaki yapısal boşlukları iyi değerlendirdi.

Bologna, maçın ilk dakikalarında kanatlardan etkili olsalar da, Villa'nın hücum gücüne ayak uydurmak için gerekli olan son üçte bir sahadaki soğukkanlılıktan yoksundu. Bu sonuç, Villa'nın Avrupa Ligi tablosunun üst sıralarındaki konumunu sağlamlaştırırken, Rossoblu'ya ise yapması gereken çok iş bıraktı.

İlk yarı

4' — 💥 Castro için erken bir fırsat

Santiago Castro, Villa'nın stoperleri arasında boşluk buldu ve düşük bir şut çekti. Emiliano Martinez, parmak uçlarıyla topu kurtarmak zorunda kaldı ve köşe vuruşu verdi.

12' — 🟨 Onana'ya sarı kart

Amadou Onana, orta sahada Remo Freuler'e geç yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Belçikalı orta saha oyuncusu, Bologna'nın atağı sırasında topun yanlış tarafında kaldı.

20' — 🔄 Emery'den taktiksel değişiklik

Unai Emery, Bologna'nın sol kanattaki üstünlüğüne karşı daha fazla koruma sağlamak için Youri Tielemans'a daha geriye çekilmesini işaret ediyor. Villa, daha konservatif bir orta saha bloğuna geçiyor.

28' — ⚽ Aston Villa'nın golü

Ollie Watkins, kendine özgü bir vuruşla skoru açtı. Morgan Rogers'ın isabetli bir pasıyla topu alan forvet, Federico Ravaglia'yı geçerek topu köşeye gönderdi.

35' — 📺 VAR, penaltı kontrolü yapıyor

Hakem, Ezri Konsa'nın olası bir el faulünü kontrol etmek için monitöre çağrıldı. Kısa bir incelemenin ardından, ev sahibi taraftarların büyük hayal kırıklığına uğramasına rağmen, penaltı verilmemesi yönündeki ilk karar geçerli kaldı.

41' — 💥 McGinn direğe çarptı

John McGinn, 20 metreden Ravaglia'yı geçen ancak üst direğe çarpan güçlü bir şut attı. İlk yarı sona yaklaşırken Villa maçı domine ediyor.

44' — 🟨 Lucumi'ye sarı kart

Jhon Lucumi, Villa'nın hızlı atağını durdurmak için Buendia'ya yaptığı kaba faul nedeniyle sarı kart görüyor. Sonuçta kazanılan serbest vuruş rahatlıkla uzaklaştırılıyor.

İkinci yarı

52' — ⚽ Aston Villa'nın ikinci golü

Emiliano Buendia, yakın direğe attığı akıllı bir kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. Lucas Digne'nin içe doğru koşusu ve ortası, Arjantinli oyuncuya mükemmel bir pas sağladı.

61' — ⚽ Bologna farkı bire indirdi

Lewis Ferguson, güzel bir golle ev sahibi takıma umut verdi. Joao Mario'nun ortasına ceza sahasının sonundan yetişen Ferguson, Martinez'i yakın direğin dibinden geçerek golü attı.

68' — 🔄 Bologna'da üçlü oyuncu değişikliği

Vincenzo Italiano, son üçte birde taze kanlar getirerek daha agresif bir dizilişe geçiyor. Ev sahibi takım, beraberliği yakalamak için daha fazla oyuncuyu ileriye gönderiyor.

74' — ⚽ Aston Villa'nın üçüncü golü

Morgan Rogers, iki gol farkı yeniden sağladı. Ceza sahasına girip, hafifçe yön değiştiren bir şut çekti ve kaleciyi yanılttı.

82' — 💥 Martinez, Bernardeschi'yi durduruyor

Federico Bernardeschi, ceza sahası kenarından muhteşem bir vole denemesi yapıyor. Martinez, topu çubuğun üzerinden çelerek dünya klasında bir kurtarış yapıyor ve takımının üstünlüğünü koruyor.

89' — 🟨 McGinn'e sarı kart

Villa kaptanı, taç atışı yaparken zaman kaybetmekten dolayı sarı kart gördü. Emery'nin takımı maçın son dakikalarını profesyonelce yönetiyor.

90+2' — 🔄 savunma takviyesi

Emery, son dakikalar için defansa takviye yapıyor. Villa, Bologna'nın tehdidini başarıyla etkisiz hale getirerek deplasmanda 3 puanı garantiledi.

Maçın sonucu

Aston Villa'nın Stadio Renato Dell'Ara'da elde ettiği 3-1'lik zafer, Avrupa futbolunda oyun yönetiminin nasıl yapılması gerektiğini gösteren bir ders niteliğindeydi. Bologna, topun kontrolünü uzun süre elinde tuttu ve Emiliano Martinez'i birçok kez zorlasa da, Villa'nın golcü ruhu maçı belirleyen faktör oldu. Watkins, Buendia ve Rogers'ın golleri, geçiş oyununda çok daha rahat bir takım olduğunu gösterdi. Bologna, Lewis Ferguson ile kalitesini zaman zaman gösterdi, ancak sonuçta yüksek kaliteli bir Premier League rakibini durdurmak için gereken savunma sağlamlığından yoksundu.