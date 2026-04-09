Bologna - Aston Villa: Kazananlar ve kaybedenler - İtalyanların direnci kırılırken Unai Emery'nin Avrupa şampiyonu takımı kontrolü ele geçirdi

Stadio Renato Dall’Ara, bu Avrupa Ligi çeyrek final maçı için adeta bir gürültü fırtınasına sahne oldu, ancak Avrupa sahnesindeki itibarını daha da pekiştiren taraf Aston Villa oldu. West Ham’ı yenerek elde ettikleri lig galibiyetinden bu yana 18 günlük bir aradan sonra sahalara dönen Unai Emery’nin takımı, hiçbir paslanma belirtisi göstermedi. Roma’yı da eleyerek bu aşamaya kadar uzanan efsanevi bir serüvene imza atmış olsa da, turnuvanın favorileri karşısında taktiksel olarak yetersiz kalan Bologna takımını adeta paramparça ettiler.

Villa için bu 3-1'lik galibiyet, sadece ilk maçta elde edilen bir avantajdan daha fazlasını ifade ediyor; bu, şu anda Premier Lig'de ilk dörtte yer alma hedefiyle Avrupa'daki hedeflerini dengelemeye çalışan bir kulübün niyet beyanıdır. Serie A'da sekizinci sırada yer alan ve evinde zor günler geçiren Bologna, rövanş maçında çok zor bir görevle karşı karşıya. Maç, bu seviyedeki deneyim farkını acımasızca hatırlattı; Villa'nın tecrübeli oyuncuları tempoyu belirledi ve Vincenzo Italiano'nun adamlarının savunma zaafiyetlerini iyi değerlendirdi.

Kazananlar

John McGinn

Villa'nın kaptanı, İtalyan medyası ve Bologna teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun onu en büyük tehdit olarak görmesi nedeniyle bu maça büyük bir dikkat altında girdi. McGinn, muazzam bir taktiksel esneklik sergileyerek buna cevap verdi. Daha ileri bir pozisyonda maça başlayan oyuncu, sonunda orta sahayı sağlamlaştırmak için daha geriye çekildi ve Emery'nin sisteminin neden onun etrafında döndüğünü gösterdi. Rossoblu'ya karşı bir kez daha gol atarak (on sekiz ayda bu takıma attığı üçüncü gol), onların ezeli baş belası olduğunu kanıtladı. Derinlerden hücum etme yeteneği ve düşmanca bir ortamda gösterdiği liderlik, büyük maçların adamı olarak statüsünü pekiştirdi ve kulübün, onu başka bir takıma transfer edeceği yönündeki Paskalya transfer dedikodularını tek başına çürütmesini sağladı.

Youri Tielemans

Birkaç haftadır ilk kez ilk 11'e dönen Tielemans, yokluğunda Villa'nın zaman zaman eksikliğini hissettiği soğukkanlılığı ve teknik güveni sağladı. Amadou Onana ile ikili oluşturan Belçikalı milli oyuncu, paslarının %92'sini tamamlayarak Villa'nın Bologna'nın maçın başındaki baskı dönemlerini atlatmasını sağlayan ritim belirleyici rolünü üstlendi. Onana'nın kadroya dahil edilmesi Emery tarafından hesaplanmış bir riskti, ancak savunmadan atağa geçişi klinik bir hassasiyetle yönetmesine yardımcı olduğu için bu risk büyük ölçüde karşılığını verdi. Bu performans, Villa'nın Şampiyonlar Ligi umutlarını belirleyecek olan kritik yedi maçlık "mini sezon"da Onana'nın tartışmasız ilk 11'de yer almasını garantiledi.

Unai Emery

Bu turnuvayı dört kez kazanan Emery, taktiksel başarılarına bir yenisini daha ekledi. Emery'nin oyuncularına "turnuvaya saygı gösterin" uyarısı açıkça yankı buldu, zira Villa daha önce birçok kez bu aşamaya gelmiş bir takımın disiplinine sahip bir oyun sergiledi. Emiliano Buendía'yı Morgan Rogers'ın yanında ilk 11'de oynatma kararı, Mikhail Vitik gibi kilit isimleri eksik olan Bologna'nın dörtlüsünün takip edemeyeceği bir yaratıcılık patlaması yarattı. Emery, Villa'yı Avrupa Ligi'nde yenilmesi gereken takım konumuna getirdi ve modern Avrupa futbolunun tartışmasız en iyi eleme turu teknik direktörü olarak kendi değerini daha da artırdı.

Mağlup

Federico Ravaglia

Lukasz Skorupski'nin yokluğunda kaleyi devralan Ravaglia, sallantılı bir savunmanın arkasında zorlu bir gece geçirdi. Villa'nın üçüncü golünün muazzam gücü karşısında elinden pek bir şey gelmese de, ilk golde pozisyon alışı tartışmalıydı ve Villa'nın ikinci yarıdaki hücum dalgası sırasında savunma hattını sakinleştirmek için gereken otoriter duruşu sergileyemedi. Bologna'nın beraberliği korumak için kalecisinin kusursuz bir performans sergilemesi gereken bir maçta, Ravaglia'nın duran toplarda ceza sahasını organize edememesi pahalıya mal oldu. Bu performans, Skorupski'nin yokluğu devam ederse, kalede daha kalıcı bir çözüm bulunması yönünde taleplere yol açacaktır.

Vincenzo Italiano

Maç öncesinde John McGinn'i övmesine rağmen, Italiano İskoçya milli oyuncuyu etkisiz hale getirebilecek bir sistem kurmayı başaramadı. Bologna'nın yüksek savunma hattı, Morgan Rogers ve Ollie Watkins'in direkt oyunlarından defalarca istismar edildi ve Italiano'nun ikinci yarıdaki taktiksel ayarlamaları, gidişatı durdurmak için çok geç kalmıştı. Bologna'nın Dall'Ara'daki son yedi iç saha maçında sadece bir galibiyet almasıyla, Italiano'nun lig ve Avrupa'daki istikrarsızlığa bir çözüm bulması yönündeki baskı artıyor. Evinde 3-1 yenilmesi, Villa Park'ta bir mucize yaşanmadıkça, Avrupa hayallerini fiilen sona erdiriyor.

Jhon Lucumí

Kolombiyalı savunma oyuncusu, Ollie Watkins'i durdurmakla görevlendirilmişti ancak maç boyunca forvetin hareketliliği ve fiziksel üstünlüğü karşısında zorlandı. Lucumí, ikinci golde pozisyonunu kaybetti ve maç ilerledikçe giderek daha fazla sinirlendi, sonunda da kasten yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Bologna savunmasının lideri olarak, Emery'nin takımına uyardığı dirençliliği gösteremedi. Bu performans, Serie A'nın orta sıraları ile Premier League'in elit takımları arasındaki savunma farkını ortaya koydu ve Lucumí'nin büyük sahnedeki itibarını bir miktar zedeledi.

Sonuç olarak, Aston Villa yarı finale bir adım daha yaklaştı. John McGinn'in öncülüğünde ve bu turnuvanın ustası Unai Emery'nin koçluğunda sergilenen klinik üstünlük, gerekli savunma soğukkanlılığından yoksun Bologna takımı için fazla geldi. İtalyanlar, önceki turda Roma'yı eledikleri formdan izler sergilese de, sonuçta daha deneyimli ve veri odaklı Villa makinesinden ders aldılar. Birmingham'daki rövanş maçı artık bir formalite gibi görünüyor.