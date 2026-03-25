Bolivya - Surinam 2026 Dünya Kupası Elemeleri maç biletleri nasıl alınır: Tahminler, bilet fiyatları ve bilgiler

26 Mart'ta Meksika'da heyecan verici bir karşılaşma bizi bekliyor; iki Güney Amerika ülkesi olan Bolivya ve Surinam, bu yaz düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılma yolundaki mücadelelerini sürdürmeye çalışacak. Bugün biletlerinizi ayırtarak Guadalupe'deki Estadio BBVA'da bu heyecanı yerinde yaşayabilirsiniz.

GOAL, yaklaşan Konfederasyonlar Arası Dünya Kupası Eleme Play-off yarı finali için bilet fiyatları ve satın alma yöntemleri dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri size sunuyor.

Bolivya - Surinam Dünya Kupası Eleme Maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda altı kontenjan hala boş ve bunlardan ikisi, bu Mart ayında yapılacak IC (Konfederasyonlar Arası) play-off'larında başarılı olan takımlar tarafından doldurulacak.

Bolivya - Surinam maçının galibi, 31 Mart'ta Irak ile karşılaşacağı Guadalupe'de kalacak. Bu maçta galip gelen takım, dünya futbol şölenine katılma hakkı kazanacak.

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Biletler 26 Mart Perşembe Bolivya - Surinam (17:00) Estadio BBVA (Guadalupe, Meksika) Bilet

Dünya Kupası Eleme Play-Off takvimi nedir?

Çeşitli eleme yolları/gruplarının finallerini kazanan takımlar, bu yaz düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kalan altı yeri dolduracak.

Konfederasyonlar Arası Dünya Kupası Eleme Play-offları

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Biletler 26 Mart Perşembe Yol 1 Yarı Final: Yeni Kaledonya - Jamaika (20:00) Estadio Akron (Zapopan) Bilet 26 Mart Perşembe 2. Eleme Turu Yarı Finali: Bolivya - Surinam (17:00) Estadio BBVA (Guadalupe) Biletler 31 Mart Salı Yol 1 Finali: DR Kongo - TBC (15:00) Estadio Akron (Zapopan) Bilet 31 Mart Salı Yol 2 Finali: Irak - TBC (21:00) Estadio BBVA (Guadalupe) Biletler

UEFA Dünya Kupası Eleme Play-offları

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Biletler 26 Mart Perşembe Yarı Final A Grubu: Galler - Bosna Hersek (19:45) Cardiff City Stadyumu (Cardiff) Bilet 26 Mart Perşembe A Grubu Yarı Finali: İtalya - Kuzey İrlanda (20:45) Stadio Atleti Azzurri d'Italia (Bergamo) Bilet 26 Mart Perşembe Yol B Yarı Final: Ukrayna - İsveç (20:45) Estadio Ciutat de Valencia (Valensiya) Biletler 26 Mart Perşembe B Grubu Yarı Finali: Polonya - Arnavutluk (20:45) Stadion Narodowy (Varşova) Bilet 26 Mart Perşembe C Grubu Yarı Finali: Türkiye - Romanya (18.00) Beşiktaş Stadyumu (İstanbul) Biletler 26 Mart Perşembe C Grubu Yarı Finali: Slovakya - Kosova (20:45) Tehelne Pole (Bratislava) Biletler 26 Mart Perşembe Yol D Yarı Final: Danimarka - Kuzey Makedonya (20:45) Parken Stadyumu (Kopenhag) Bilet 26 Mart Perşembe D Grubu Yarı Finali: Çek Cumhuriyeti - İrlanda Cumhuriyeti (20:45) Fortuna Arena (Prag) Biletler 31 Mart Salı A Grubu Finali: Galler/Bosna-Hersek - İtalya/Kuzey İrlanda (20:45) TBC Bilet 31 Mart Salı B Grubu Finali: Ukrayna/İsveç - Polonya/Arnavutluk (20:45) TBC Bilet 31 Mart Salı C Grubu Finali: Türkiye/Romanya - Slovakya/Kosova (20:45) TBC Bilet 31 Mart Salı D Grubu Finali: Danimarka/Makedonya vs Çek Cumhuriyeti vs İrlanda Cumhuriyeti (20:45) TBC Bilet

Bolivya - Surinam Dünya Kupası Elemeleri maç biletleri nasıl alınır

Bolivya - Surinam maçının biletleri 26 Şubat'ta FIFA'nın web sitesinde satışa sunulacak.

Resmi biletleri satın almak için FIFA bilet portalını ziyaret etmeniz ve bir hesap açmanız gerekiyor. Ardından FIFA hesabınıza giriş yapıp biletlerin durumunu kontrol edebilirsiniz.

FIFA portalı, taraftarların maç biletlerini satın alması için en güvenli yol olsa da, Bolivya - Surinam play-off maçına katılmak isteyenler, bilet bulma şansını en üst düzeye çıkarabilecek Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

Bolivya - Surinam Dünya Kupası Elemeleri: Biletler ne kadar olacak?

Bolivya - Surinam maç biletlerinin fiyat yapısı ve kategorizasyonunun, yaz aylarında düzenlenen FIFA Dünya Kupası maçlarında uygulanan yapıya benzer olması beklenmektedir.

Bu bağlamda, maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alıyor.

Geçen yıl ilk kez satışa sunulduğunda birçok Dünya Kupası grup maçı bileti 60 dolardan başlayan fiyatlarla satılırken, Bolivya sosyal medyasında Surinam maçı biletlerinin fiyatlarının 200 peso (12 dolar) ile başlayabileceğine dair iddialar var.

Ek bilgiler için FIFA sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek içinse Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini takip etmeyi unutmayın.

Bolivya - Surinam maçından ne beklemeli

Her iki ülke de Güney Amerika'da yer alsa da, Surinam, komşuları Guyana ve Fransız Guyanası gibi, Bolivya ve kıtadaki çoğu ülkenin üyesi olduğu CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) yerine CONCACAF'a (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu) bağlıdır.

Bolivya, 1994'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma umudunu canlı tutmak amacıyla Meksika'ya gidiyor. La Verde taraftarları oldukça sabırlı bir gruptur; zira 1994 ABD Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmadan önce, takımları 1950 Brezilya Dünya Kupası'ndan bu yana küresel sahnede yer almamıştı.

Bolivya, dünyanın en büyük spor etkinliğine katılmak için çabalarken, aynı zamanda Dünya Kupası Finalleri'nde ilk kez galibiyet elde etme hayalini de sürdürüyor. 1930, 1950 ve 1994 yıllarında katıldıkları üç Final turnuvasında, beş maç kaybettiler, bir maç berabere kaldılar ve hiç galibiyet alamadılar.

CONMEBOL sıralamasında 7. sırada yer alıp ilk 6’ya girerek doğrudan Dünya Kupası’na katılma şansını kaçırmış olsa da, Bolivya Dünya Kupası elemeleri sırasında kendi sahasında Brezilya ve Kolombiya’yı yenmek de dahil olmak üzere bazı unutulmaz başarılar kaydetti. Ancak deplasman performansları pek iyi değildi; oynadıkları on deplasman maçının dokuzunu kaybettiler ve bu mağlubiyetlerin beşinde 3 gol veya daha fazla farkla yenildiler.

Surinam, Meksika'daki play-off'lara zayıf taraf olarak gidebilir, ancak Dünya Kupası elemelerindeki performansından büyük bir moral almış olacak. Henüz Dünya Kupası Finalleri deneyimi olmayan "Natio", on eleme maçından sadece birini kaybetti ve Henk ten Cate'nin teknik direktörlüğünde iyi bir hazırlık dönemi geçirecek.

Konfederasyonlar Arası play-off yarı finali (Bolivya - Surinam) ve ardından oynanacak play-off finaliyle birlikte, Guadalupe'deki Estadio BBVA stadyumu, yaz aylarında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda aşağıdaki dört maça da ev sahipliği yapacak:

14 Haziran: UEFA B Yolu galibi - Tunus (20:00)

20 Haziran: Tunus - Japonya (22:00)

24 Haziran: Güney Afrika - Güney Kore (19:00)

29 Haziran: R32: F Grubu galibi - C Grubu ikincisi (19:00)

Konfederasyonlar Arası Dünya Kupası Eleme Play-off'larının formatı nedir?

Her konfederasyon (kendi play-off sistemine sahip olan UEFA hariç) bir Dünya Kupası Eleme play-off kontenjanı aldı. Bu konfederasyonlar CONCACAF, AFC, CAF, CONMEBOL ve OFC'dir. CONCACAF, ülkelerinin Dünya Kupası ev sahibi olması nedeniyle ek bir kontenjan aldı.

Play-off turnuvası Meksika'da düzenlenecek ve altı takımın katılımıyla, her biri üç takımdan oluşan iki gruba ayrılacak ve her iki grubun galibi Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Takımlar, FIFA Erkekler Dünya Sıralaması'na göre gruplara yerleştirildi. Her grupta, yarı finalde birbiriyle karşılaşan iki sıralamaya girmeyen takım yer alıyor ve galip, sıralamaya giren bir takımla play-off finalinde karşılaşacak.

Play-off maçları tek maçlı eleme usulüyle oynanacak. Normal süre sonunda skorlar eşitlerse, uzatma devreleri oynanacak. Skorlar yine eşitlerse, kazananı belirlemek için penaltı atışlarına geçilecek.