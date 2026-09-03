Mario Götze, milli takım teknik direktörüne neşeli bir gülümseme gösterdi. Jürgen Klopp’un futbol cumhuriyetindeki turu sırasında 2014 Dünya Kupası kahramanıyla da buluşmuş olması yine de "son dakika haberi" sayılmadı; 34 yaşındaki oyuncunun Almanya Milli Takımı’na dönüşü son derece düşük bir ihtimal. Buna karşılık, Klopp’un ilk kadro açıklamasına iki hafta kala başka kararlar şekillenmeye başladı ve bunlar sürpriz potansiyeli de taşıyor.

Klopp’un Münih’te sihirli ayak Jamal Musiala’ya desteğini garanti etmesi beklenen bir gelişmeydi. Ancak artık kesin olarak milli takımı bırakan Manuel Neuer’in DFB kalesindeki mirasına aday isimlerden biri olan Jonas Urbig de "iyi bir görüşme" yaptıklarını anlattı. Hatta Ajax Amsterdam’da forma giyen kalecinin söylediğine göre, Marc-Andre ter Stegen ile yapılan görüşme de "gerçekten harikaydı".

Stuttgart’ta Klopp, diğer isimlerin yanı sıra forvet keşfi Dzenan Pejcinovic ile, Frankfurt’ta ise hâlâ Fas adına da oynayabilecek olan Eintracht’ın üç gollü yıldızı Younes Ebnoutalib ile görüştü. Augsburg ve Mainz’da da olası adayları izledi; Alman futbolunun kurtarıcısı ligde güneyden kuzeye, kulüpten kulübe çalışmasını sürdürüyor. Bu arada Florian Wirtz’i de arayıp şu mesajı iletti: "Bizde oynamak isteyenin oyununda gegenpressing de olmalı."

Klopp’un futbol fikri zaten biliniyor (anahtar kelime: Heavy Metal!), ancak verdiği kapsamlı bir röportajda temel çalışma tarzına dair de ipuçları sundu. En önemli nokta şu: 59 yaşındaki Klopp kendisini bir takım oyuncusu olarak tanımlıyor. "Hiçbir yere gidip de 'Nasıl yapılacağını biliyorum' demedim. Bu saçmalık olurdu", dedi Sports Illustrated Deutschland'a.

Bunun yerine, "her yeni başlangıçta önce dinledim, bazı şeylere baktım, ortamı anlamaya çalıştım" dedi. Asıl büyük sanatın ise ardından "bütün bunları doğru şekilde sınıflandırmak ve insanlara ilham vermek, onları ortak yola ikna etmek ve bir istek geliştirmek" olduğunu ifade etti.

Bu istekle bütün bir ülkeyi peşinden sürüklemek istiyor. Klopp, "Futbol toplumsal atmosferi etkileyebilir" derken şöyle devam etti: "Bu sorumluluğun farkında olmak gerekir." Ne eksik ne fazla. "Bir şampiyonluk gelince gayrisafi yurt içi hasılanın arttığı ya da daha fazla araba satıldığı gibi bir durum yok."

Kendini "ortalama zekâlı" olarak gören Klopp, kararlarının çoğunu içgüdüleriyle, "sağduyuyla" veriyor. Duyumlara göre bu sağduyu ona, selefi Julian Nagelsmann’ın Dünya Kupası’nda yüz vermediği Kölnlü Said El Mala’yı da kadroya almasını söylüyor. Neuer’in yanında Dünya Kupası kadrosunda yer alıp da kendi isteğiyle milli takımı bırakan tek isim olan Antonio Rüdiger de savunmada Yann Bisseck (Inter Milan) ya da Stuttgartlı Finn Jeltsch gibi yeni bir yüze "yol açtı".

Adaylarıyla buluşmalarında Klopp dostça ve rahat bir tavır sergiliyor; Frankfurt’ta iyi çalışılmış pazısını gülerek gösterdi. Liderlik üzerine bir kitap hiç okumadığını söylerken, asıl rehber düşüncesinin şu olduğunu belirtti: "İnsanların bana nasıl davranmasını isterim?"

Klopp, başarısızlığın da bunun bir parçası olduğunu ve bunun "bir futbol antrenörü olarak öğrendiğin ilk şey" olduğunu söyledi. Peki ya korku? Onun mottosu daha çok şu: "Boş ver, şimdi bir bakayım." Yine de işler bir yerde tıkanırsa takımın önünde "biraz daha yüksek sesle de konuşabileceğini" belirtti. "Çok sık olmaz ama birinin işleri öylesine akışına bıraktığı hissine kapılırsam, o zaman tempoyu biraz yükseltirim."

Tıpkı Almanya turunda DFB’nin yeniden başlangıcı için yaptığı gibi. Klopp, "Şu an" için, "şu sıralar oldukça havalı" dedi. Götze geri dönüşü olmasa da.