Boks ringinde: Biden'ın oğlu, "kemik kırıcı" bir maçta Trump'ın "küçük" çocuklarına meydan okuyor

Siyaset ile sporun bir araya geldiği benzeri görülmemiş bir olayda, eski ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, mevcut ABD Başkanı Donald Trump’ın iki oğluna kafes dövüşü için meydan okudu. Biden’ın açıklamasına göre, bu karşılaşma bu ayın Nisan ayı sonunda gerçekleşebilir.

İki aile arasındaki yıllardır süren siyasi çatışmanın ardından gelen bu meydan okuma, Biden ile Trump arasındaki rekabetin Beyaz Saray'dan dövüş ringine taşınıp taşınmayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

56 yaşındaki Hunter Biden, "Channel 5"in Instagram hesabında yayınlanan bir videoda bu teklifin perde arkasını açıkladı ve girişimin içerik üreticisi Andrew Callahan'dan geldiğini belirtti.

Biden, "Az önce Andrew Callahan'dan bir telefon aldım ve bana ay sonunda Channel 5'in Carnival Tour'una katılmamı teklif etti. Sanırım Phoenix'te başlayıp, San Diego'ya geçeceğiz ve Albuquerque'de bitireceğiz. O, benimle Eric Trump ve Donald Trump Jr. arasında bir kafes dövüşü düzenlemeye çalışıyor."

Hunter, bu fikre büyük bir heyecan duyduğunu belirterek tam onay verdi: "Ona bunu yapacağımı söyledim, eğer düzenlemeyi başarırsa %100 kabul ederim. Başaramazsa da yine de gelirim."

Olası bir dövüş

Hunter Biden 56 yaşında, Donald Trump Jr. 48 yaşında ve Eric Trump 42 yaşında.

Şu ana kadar bu dövüşün gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ya da sadece tartışmalı bir fikir olarak kalacağı bilinmiyor.

Bu senaryo, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ile "X" platformunun (eski adıyla Twitter) sahibi Elon Musk arasında hiçbir zaman gerçekleşmeyen ve 2023'te dünya çapında bir sansasyon yaratmış, ancak daha sonra iptal edilmiş olan hayali dövüşü akıllara getiriyor.

Dövüş sporlarına olan tutku

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump, UFC sporuna olan tutkusu ile tanınıyor. Trump, ABD'nin kuruluşunun 250. yıldönümü kutlamaları kapsamında, 14 Haziran'da Beyaz Saray'da organizasyona bağlı profesyonel dövüşçülerin katılımıyla "UFC tarihindeki en büyük etkinlik"e ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Eric Trump da bu sporun hayranlarından biri; daha önce yıldız sporcular Jon Jones ve Conor McGregor'un bu beklenen etkinliğe katılmasını istemişti, ancak ikisinin de son kadroda yer almayacağı daha sonra kesinleşti.

Buna karşılık, Donald Trump Jr. spor yatırımlarına yöneliyor ve doping kullanımına ilişkin katı kısıtlamalar olmaksızın spor müsabakaları düzenlemeyi amaçlayan tartışmalı "Enhanced Games" projesine milyonlarca dolar yatırdı.

Siyasetten kafese

Biden ve Trump arasındaki siyasi çatışma ABD sahnesini domine etmeye devam ederken, iki liderin oğulları bu kez kafes içinde farklı bir çatışmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Eğer gerçekten düzenlenirse, bu dövüş siyasi sembolizm ile spor heyecanını bir araya getirebilir.