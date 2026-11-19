Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, bugün perşembe günü yapılan antrenmanda sevindirici bir haber aldı. Savunma oyuncularından birine yeniden kavuşan Flick, Katalan ekibinin son dönemde savunma hattında yaşadığı eksik oyuncu krizinin etkisi de böylece hafifledi.

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"Mundo Deportivo" gazetesi, Jules Kounde'nin Real Betis karşısında yaşadığı ciddi ayak bileği burkulmasının ardından iyileşme sürecinde iyi bir ilerleme kaydettiğini yazdı.

Fransız sağ bek, sakatlığından bu yana ilk kez bugün perşembe günü takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.

Fransız oyuncunun takımla antrenmanlara başlamasının ardından asıl hedef, onu yeniden Hansi Flick'in kadrosuna kazandırmak. Alman teknik adamın ekibi ve sağlık heyeti, oyuncuyu pazar günü oynanacak Villarreal ile La Liga maçına yetiştirmeye çalışacak. Villarreal karşısında fiziksel olarak oynamaya hazır olmadığı kanaatine varılırsa, gerektiğinde gelecek çarşamba Sabah Bakü ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı hedeflenecek.

Barcelona, iliopsoas kasında gerginlik yaşayan Pau Cubarsi'nin durumunu da yakından takip ediyor. Genç oyuncunun Villarreal maçında forma giyip giymeyeceği belirsiz olsa da maçı kaçıracağı kesinleşmiş değil. Cubarsi'nin oynayıp oynamayacağı, sağlık durumuna ve Flick'in ona ne kadar dinlenme süresi vermek istediğine bağlı olacak.

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Frenkie de Jong ise pazar günü oynamakta herhangi bir sorun yaşamayacak. Kasık bölgesindeki ağrıya rağmen teknik direktör Xavi Hernandez, oyuncunun UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'nın Almanya ile oynadığı maçta forma giymesine izin vermişti.

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Barcelona'yı zorlu maçlar bekliyor

Barcelona, sezonun yoğun bir dönemine giriyor. Birden fazla cephede art arda oynanacak maçlardan oluşan fikstür, Hansi Flick ve öğrencilerine yalnızca kısa nefes alma fırsatları tanıyor. Takımın sakatlık sorunlarıyla boğuşmayı sürdürmesi ise fiziksel ve teknik açıdan zaten zorlu olan bu süreci daha da çetin hale getiriyor.

Katalan ekibi bu maratona önümüzdeki pazar günü, La Liga'nın 13. haftasında Spotify Camp Nou'da Villarreal'i ağırlayarak başlayacak. Ardından Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında 25 Kasım çarşamba günü Sabah Bakü ile karşılaşmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

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Azerbaycan seyahati, Barcelona'nın bu yıl deplasmanda çıktığı en uzun yolculuk olacak ve bu durum oyunculara ek bir fiziksel yük getirecek. Katalan ekibi ardından 29 Kasım'da Deportivo La Coruna deplasmanıyla La Liga'ya dönecek. Bu karşılaşma, takımın bir hafta içinde oynayacağı üçüncü maç ve üst üste ikinci deplasman maçı olacak.

Sınavlar bununla da bitmiyor. Barcelona, aralık ayına 2 Aralık'ta Camp Nou'da Atletico Madrid ile oynanacak dev bir maçla başlayacak. Şubat 2027'de düzenlenecek İspanya Süper Kupası nedeniyle bu karşılaşma, La Liga'nın 23. haftasından öne çekildi.

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Bundan 3 gün sonra, 5 Aralık'ta Celta Vigo'yu konuk edecek olan Katalan ekibi, aynı ayın 8'inde Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında merakla beklenen Avrupa randevusunda Manchester City ile kozlarını paylaşacak.

Barcelona, 21 günde oynayacağı 7 maçlık seriyi 12 ya da 13 Aralık'ta Malaga deplasmanında noktalayacak. Bu karşılaşmanın başlama saati henüz resmi olarak belirlenmedi.

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Bu maratonun ardından da Flick'in öğrencileri uzun bir dinlenme fırsatı bulamayacak. Katalan ekibi, 15-17 Aralık tarihleri arasında İspanya Kral Kupası son 32 turunda, rakibi henüz belli olmayan karşılaşmayla organizasyondaki ilk maçına çıkacak.

Barcelona'nın 2026 yılındaki son durağı ise 19 ya da 20 Aralık'ta Camp Nou'da Real Sociedad ile oynayacağı La Liga maçı olacak.