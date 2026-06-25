Bogarde, Hollanda milli takımının savunma oyuncusunu eleştiriyor ve yeni bir isim öneriyor

Winston Bogarde, Micky van de Ven’in Dünya Kupası’ndaki performansından memnun değil. Eski Hollanda milli takım oyuncusu, Voetbal International’a verdiği demeçte sol bek pozisyonunda başka bir ismin oynatılmasını savunuyor.

“Micky van de Ven o pozisyonda şu ana kadar iki maç oynadı ve pek iyi bir izlenim bırakmadı. Bana göre Van de Ven, şu ana kadar mevcut ilk 11’deki en zayıf savunma oyuncusu,” diyor Bogarde, Cuma günü Tunus ile oynanacak son grup maçı öncesinde Oranje’nin kanat savunma oyuncusu hakkında sert eleştirilerde bulunuyor.

Bogarde, FC Barcelona’nın da ilgilendiği sol bek hakkında sert bir yargıda bulunuyor. “Pozisyon alışı çok zayıf ve fazla hızına güveniyor. Oysa rakiplerin de sahada hızlı oyuncuları var. İsveç’in Hollanda’ya attığı golü bir düşünün. Orada Anthony Elanga, Van de Ven’i 40 metreden kolayca geride bıraktı. Oysa Van de Ven öndeydi.”

“O kadar hızlı değil miydi?” diye soruyor Hollanda milli takımının eski savunma oyuncusu yüksek sesle. “Bence Elanga’nın o maçta ilk 11’de yer almamış olmasına şükretmeliyiz. Aksi takdirde İsveç, sağ kanattan muhtemelen çok daha fazla tehlike yaratırdı.”

Bogarde, bu Dünya Kupası’nda henüz bir dakika bile oynamamış olan rakibi Jorrel Hato’ya daha fazla güveniyor. “O, Van de Ven’den her halükarda çok daha iyi ve topla daha rahat. Defansif açıdan da onu daha iyi buluyorum. Jorrel, Chelsea’de zorlu bir başlangıcın ardından çok güçlü bir gelişim gösterdi. Sezonun ortasında ilk 11’de yerini aldı ve bir daha da bırakmadı. Hato, Chelsea’de özellikle önemli maçlarda da kendini gerçekten kanıtladı.

''Bence Oranje’de bir şansı hak ediyor. Bunun için hazır'' diyerek Bogarde, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’a mesajını iletti. Sol bek, Dünya Kupası hazırlıklarında henüz süre almıştı, ancak şu anda sadece yedek kulübesinde oturuyor.

Bogarde, Hato’yu Ajax’ta birlikte geçirdikleri dönemden tanıyor. Bir süre Amsterdam’da bu kanat bekine bireysel antrenmanlar vermişti.