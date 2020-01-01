Boffin: Artık taraftarın sesini duymak istiyoruz

Antalyaspor kalecisi, statlardaki sessizliğe alışamadığını ve taraftarın sesini duymayı özlediğini belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV 'un başarılı file bekçisi Ruud Boffin, salgın nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasından dolayı statlardaki sessizliğe alışamadıklarını, taraftarın sesini özlediklerini bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulübün YouTube kanalında ikincisi yayınlanan "Soru-Cevap" programına Türkçe açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Belçikalı kaleci, soyadının zaman zaman spikerlerce "Boffen, hatta Boffon" olarak telaffuz edildiğinin hatırlatılması üzerine, bunu çok önemsemediğini belirtti.

'dan sonra Antalyaspor'da forma giydiğini ve kariyerinde 9. sezona girdiğini anlatan Boffin, "Antalyaspor gerçekten güzel bir kulüp. Antalyaspor'da çok mutluyum. Antalya'yı çok beğendim. Çok muhteşem bir şehir. Zaten gezmeyi seviyorum." dedi.

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Kalecilere "yalnız adam" yakıştırması

Boffin, her gün antrenman yapıp, 200-300 kere yere düşmenin kolay olmadığını dile getirdi.

Kalecilerin arkasında kimse olmadığı için "yalnız adam" yakıştırmasının doğru olabileceğini savunan Boffin, "Her oyuncunun arkasında biri var. Biz hata yaptığımızda bizim arkamızda kimse yok. O yüzden 'yalnız adam'ı anlayabiliyorum." diye konuştu.

Boffin, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar en az gol yiyen takımlardan biri olduklarını kaydetti.

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Tecrübeli file bekçisi, kırmızı-beyazlı taraftara seslenerek, "Onları çok özledik. Onların destekleriyle çok puan aldık. Taraftarın desteği oyuncunun hoşuna gidiyor. Şimdi bir sıkıntı içerisindeyiz. Stat çok sessiz oluyor, taraftar yok. En ufak sesi duyuyoruz, o çok kötü bir şey. Artık taraftarın sesini duymak istiyoruz. O yüzden onları çok özledik." mesajını verdi.

Eskişehir'de sürekli tercümanla gezmek zorunda kaldığını, Türkçe'yi kendi isteğiyle gerekli görerek öğrendiğini aktardı.

Başarılı file bekçisi, motosiklet ve araba merakı olduğunu, futbolu bıraktıktan sonra bu alana yönelebileceğini sözlerine ekledi.