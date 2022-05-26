Boehly'nin Chelsea için planları: Liverpool tarzı transferlerden Stamford Bridge'i yeniden geliştirmeye

Amerikalı liderliğindeki bir konsorsiyum, Premier Lig devini satın almak için birçok rakibi mağlup etti. Peki şimdi ne olacak?

Chelsea, mart ayından bu yana devam eden uzun bir ihale sürecinin tamamlanmasının ardından, Maviler'i Roman Abramovich'ten satın alan Todd Boehly liderliğindeki bir konsorsiyumla bilinmeyen bir yola girmeye hazırlanıyor.

Los Angeles Lakers ve LA Dodgers'ın sahibi Boehly, New York yatırım bankası Raine Group ile satışı kolaylaştıran bir anlaşma yaptıktan sonra Premier Lig ve İngiltere Hükümeti'nden onay aldı.

Net varlığı yaklaşık 3,3 milyar sterlin (4.4 milyar dolar) olan ABD'li milyarder, kulüp hakkındaki bilgisi ve diğer sporlardaki başarısı nedeniyle süreç boyunca Chelsea taraftarları arasında popüler bir seçenek oldu.

Teklif verme sürecinde çok fazla şeffaf olması da davasına yardımcı oldu.

Tabii ki, herhangi bir sahibinin Chelsea'yi Abramovich gibi yönetmeye devam etmesi pek olası değil.

Kulübü kâr için yönetmeye çok az ihtiyacı olan Abramovich, takımın sahada başarılı kalmasını sağlamak için kişisel servetinin 1,6 milyar sterlinini (2 milyar dolar) harcadı.

Şu andan itibaren, Maviler'in transfer piyasasında daha bilgili olması ve işi yeni gelir akışlarıyla finanse etmesi gerekecek.

Gerçekten de şimdi transfer konusunda Chelsea, özellikle menajerlerinin futbol felsefesine uygun oyuncular alarak, Premier Lig şampiyonluğu için Manchester City ile rekabet etmeyi başaran Liverpool'u örnek alma niyetinde.

Maviler'in stratejisi şimdi Abramovich'in ilk dönemine göre çok daha olgun olacak ve Cobham'daki akademiye yapılan büyük yatırım karşılığını bulabilir.

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Thomas Tuchel'in transfer bütçesinin 200 milyon sterline varabileceği anlaşılıyor, ancak bu rakam oyuncu satışlarından sonra hedefleniyor.

Elbette Chelsea, Liverpool'un izini takip etmeye başlamış olsa da piyasada hâlâ maliyetli hatalar yapılıyor.

Romelu Lukaku'nun 100 milyon sterlinlik (136 milyon dolar) kulüp rekoru transferi, Belçikalının Tuchel'in oyun tarzına hiç uymadığı göz önüne alındığında, açıkçası en göze çarpan durum.

Bu yaz Lukaku ile ne yapacağını bulmanın yanı sıra, Boehly'nin kampının, Antonio Rudiger ve Andreas Christensen'in bedavaya ayrılacağını söylemesiyle birlikte, sözleşme süresi dolacak futbolcuların fazlalığından endişe duyduğu anlaşılıyor.

Yeni sahipler, yeteneklerinin hak ettiği kazançlı maaşlara sahip olmadıkları göz önüne alındığında, ne Mason Mount ne de Reece James'i, Stamford Bridge'i bırakmamaları adına ikna etme konusunda çaresizler.

Yine de Chelsea taraftarları, Boehly liderliğindeki grubun derhal çözülmesi gereken tüm sorunların farkında olmasıyla cesaretlendirilecek.

Boehly, kulübü ilk satın almaya çalıştığı 2019 yılında Chelsea'de gereken özeni gösterdiği göz önüne alındığında, bu sürpriz olmamalı.

Tabii ki, sonunda, 2.2 milyar sterlinlik (2.75 milyar dolar) teklifi Roman Abramovich tarafından reddedildi. Ancak sonra, Rusya ile İngiltere hükümetinin gerginliği esnasında bu, gerçekleşti.

Aynı zamanda, Chelsea'nin Stamford Bridge'i 1 milyar sterlinlik (1,25 milyar dolar) yeniden geliştirme projesi bir kenara atıldı.

Şimdi, Premier Lig'in en küçüklerinden biri olan saha ile ilgili konuyu ele almak, yeni bir sahip bulma sürecinin merkezinde yer aldı.

Gerçekten de, Boehly'nin grubu en ayrıntılı yeniden geliştirme tekliflerinden birini üretti ve Abramovich'in ilk projesinde yer alan Jane Marie Smith ve David Hickey gibi birkaç mimarla şimdiden görüştü.

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Ayrıca, tüm teklif sahiplerinden, mülkiyetin ilk on yılında erkekler, kadınlar ve akademi projelerinin yürütülmesi için en az 1 milyar sterlin taahhütte bulunmaları istendi. Daha sonra, ise 500 milyon sterlin (625 milyon dolar) daha istendi.

Boehly'nin bu teklifin yüzü olmasına rağmen, perde arkasında önemli oyuncuların büyük bir listesinin olduğu söylenmeli. Bunlardan en önemlisi, satın alımın en az yüzde 66'sını finanse eden bir özel sermaye şirketi olan Clearlake Capital.

Clearlake'in arkasında, diğer yatırımlarının ölçeğine rağmen 'aktif yöneticiler' olmayı taahhüt eden kurucu ortaklar Behdad Eghbali ve Jose Feliciano bulunuyor.

Kulübün geleceğinde güçlü bir payları olacak, ancak sürecin etrafındaki bazı kişiler, en azından kısmen borçla satın almayı finanse edeceklerine inanıyorlar.

Ayrıca Boehly'nin uzun vadeli iş ortağı Hansjorg Wyss, özellikle görünür bir rol oynamayacak, ancak önemli bir etkisi olacak İsviçreli bir milyarder olarak göze çarpıyor. Listede LA Dodgers'ın ana sahibi Mark Walter ve İngiliz yatırımcı Jonathan Goldstein de var.

Sonuç olarak bu, finansal ve politik alanlarda inanılmaz derecede iyi bağlantıları olan bir grup.

Arıca eski İngiltere Şansölyesi ve Chelsea destekçisi George Osborne'un danışman rolünde olduğu, Goldman Sachs ve Robey Warshaw gibi büyük bankaların hizmetlerinden yararlandılar.

Bununla birlikte, Lordlar Kamarası Üyesi ve The Times gazetesinde köşe yazarı olan Danny Finkelstein da dahil olmak üzere Chelsea taraftarlarını yönetim kuruluna ekleyecekler. Yanlarında eğlence endüstrisinde güçlü bir pazarlama yöneticisi olan Barbara Charone da var.

Abramovich ile ilişkilerine rağmen, Chelsea Başkanı Bruce Buck ve Marina Granovskaia'nın devralma tamamlandıktan sonra en azından şimdilik rollerine devam edecekleri GOAL tarafından doğrulandı.

Bu kadar çok ünlü ismin ihaleye çekilmesinin nedeni, dünyanın en zenginleri için bile Premier Lig kulüplerini satın almanın giderek zorlaşması.

Londra merkezli olmak Chelsea'yi, Maviler'in ticari potansiyellerini diğer büyük rakipleri kadar etkili bir şekilde kullanmadığına inanan yatırımcılar için daha da çekici bir teklif haline getirdi.

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Satış sırasında 2022 Milken Enstitüsü Küresel Konferansı'nda konuşan Boehly, taraftarlarından, yaratıcı yollarla para kazanma planlarından bahsetti.

"Dijital olduğu için bunu sadece 'belirteçleştirme' olarak nitelendiriyorsunuz.

"Hiçbir hakkınız yok, kontrolünüz yok, ancak Packers'ta bir 'çıkarınız' olduğunu söyleyebilirsiniz.

"Bence sadakat programları ile, ister Vivid Seats, Dodgers, Lakers, Chelsea olsun, hepimiz daha sonra üzerine inşa edebileceğimiz doğrudan müşteri ilişkilerimize sahip olabileceğimizi düşünüyoruz.

"Asıl umursadığımız şey taraftar kitlemize doğrudan erişim.

"Ve taraftar kitlemize doğrudan erişimimiz varsa, o zaman farklı ürünler isteyen çok sayıda farklı taraftara sahip olmayı düşünmeye başlayabiliriz.

"Yani, 'süper taraftarlarımıza' gerçekten vermek istediğimiz şeyin ne olduğu ve taraftarları nasıl geliştireceğimiz hakkında çok düşünmeye başlıyoruz."

Fikirlerinin nasıl karşılandığını görmek ilginç olacak, taraftarların kulübün nasıl işleyeceğine dair beklentilerini ayarlamaları gerekecek.

Yine de devralma tamamlandı ve Maviler, Abramovich yönetimindeki görkemli ama nihayetinde tartışmalı bir dönemden geçmeye hazırlanıyor.

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