Boehly liderliğindeki konsorsiyum Chelsea'nin sahibi olmaya hazırlanıyor, ancak Jim Ratcliffe resmin dışında değil

Chelsea, kulübü Roman Abramovich'ten devralmak için Todd Boehly liderliğindeki bir yatırımcı grubunun tercih edilen teklif olduğuna karar verdi. Hem Premier Lig hem de Birleşik Krallık hükümetinin onayı alındı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles Dodgers'ın ortak sahibi olan Boehly, oy hakları diğer yatırımcılar arasında paylaştırılarak Mavilerin sahibi olmaya hazırlanıyor. Yüzde 66'lık teklifinin bir özel sermaye şirketi olan Clearlake Capital tarafından desteklendiği bildirildi.

Chelsea, bir spor kulübünün gördüğü en yüksek bedele elden çıkarılabilir. Jim Ratcliffe gibileri ihalede galip gelebilri ancak GOAL bu aşamada bunun pek olası olmadığını anlıyor.

Chelsea'nin potansiyel sahibi Todd Boehly kimdir?

Boehly, özel yatırımlar olan Dodgers ve Los Angeles Lakers dışında, yatırımlarının çoğunu yönettiği 6 milyar dolarlık yatırım şirketi Eldridge Industries'in yüzde 60'ını yönetiyor.

2019'da Boehly'nin Chelsea için Abramovich tarafından reddedilen 2,2 milyar sterlinlik bir teklifi vardı. Bunu, Bloomberg'de Premier Lig futboluna katılmakla ilgilendiğini belirttiği bir röportajda açıklamıştı.

Boehly, "Futbol dünyadaki en büyük spordur" diye belirtti.

"Amerikan futbolunun 'futbol' kelimesini kullanabileceğine inanamıyorum çünkü bana göre bu kelime futbol olmalı. Gerçek şu ki, hala dünyanın en iyi ürünü. 90 dakika, bu yüzden harika bir zaman çizelgesi var. Taraftarların aktiviteye, spora ve takımlara olan tutkusu emsalsizdir. Dolayısıyla, bu takımlarla oluşturmaya çalıştığınız şey hakkında düşünmeye başladığınızda, gerçekten kazanmaya ve topluluğun bir parçası olmaya çalışıyorsunuz demektir."

Yatırımlarından biri de son derece popüler video oyunu Fortnite'a. 3,3 milyar sterlin (4,4 milyar dolar) değerinde kişisel bir ağa sahip olduğu tahmin ediliyor.

Sir Jim Ratcliffe'in Chelsea için yaptığı teklife ne oluyor?

Son dakika 4,25 milyar sterlinlik teklifi (10 yılda 1,75 milyar sterlinlik bir yatırım ve ayrıca Ukrayna'daki savaşla ilgili olması muhtemel bir "hayır vakfı"na 2,5 milyar sterlinlik bir yatırımı içerir) Cuma günü sürecin sonlarında sürpriz olarak geldi. New York yatırım bankası Raine Group tarafından yürütülen bu teklif, sürecin manzarasını değiştiriyor.

Süreç, seçenekleri daraltmak için tasarlandığından bu teklife izin verilip verilmeyeceği belli değil.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "INEOS Başkanı Sir Jim Ratcliffe, Chelsea FC için 4,25 milyar sterlinlik resmi bir teklifte bulundu. Savaş mağdurlarını desteklemek için Charitable Trust'a 2,5 milyar sterlin ve önümüzdeki 10 yıl içinde doğrudan kulübe 1,75 milyar sterlin yatırım için taahhüt edildi.

"Bu bir İngiliz kulübü için bir İngiliz teklifi.

Taraftarlara ve topluma karşı sorumluluğumuz var.

Bu nedenle, kulübün doğrudan yararına olacak 10 yılda 1,75 milyar sterlin harcamayı taahhüt ediyoruz.

"Chelsea FC'ye yakışan dünya standartlarında bir stadyum yapmak için Stamford Bridge'e yatırım yapacağız. Bu organik ve sürekli olacak, böylece Chelsea'nin evinden uzaklaşmayacağız ve sadık taraftarların desteğini kaybetme riskine girmeyeceğiz.

"Kadınlar ve erkekler maçlarında dünyanın en iyi oyuncularından, hocalarından ve destek personelinden oluşan birinci sınıf bir kadroya sahip olmak için takıma yatırım yapmaya devam edeceğiz.

"Akademiye yatırım yapmaya devam etmeyi umuyoruz.

"Londra'nın şehrin durumunu yansıtan bir kulübe sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Real Madrid, Barcelona ya da Bayern Münih gibi.

"Bu yatırımı, güzel oyunun hayranları olarak yapıyoruz. Kâr elde etmek için bir araç olarak değil. Bunu ana faaliyet alanlarımızla yapıyoruz. Kulübün kökleri kendi topluluğuna ve taraftarlarına dayanıyor. Ve niyetimiz Chelsea'ye yatırım yapmak.

"İhale sürecinde Sir Jim veya INEOS'tan başka yorum yapılmayacaktır."

Todd Boehly'nin Chelsea teklifinde başka kimler var?

Özel sermaye şirketi Clearlake Capital'in Chelsea'yi satın alma teklifinin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturduğu düşünülüyor.

Yanında, Abramovich'in Chelsea'yi sattığını ilk kez açıklayan İsviçreli milyarder, uzun vadeli iş ortağı Hansjorg Wyss var.

Dodgers'ın ana sahibi Mark Walter, İngiliz yatırımcı Jonathan Goldstein ile birlikte grubun bir parçası.

Teklifi tavsiye edenler, Lordlar Kamarası'nın muhafazakar bir üyesi olan önde gelen Chelsea destekçileri Danny Finkelstein ve bir pazarlama yöneticisi olan Barbara Charone.

Todd Boehly Chelsea takımlarına nasıl yatırım yapacak?

Herhangi bir potansiyel teklif verenden, 10 yıl içinde stadyum, kadın ve akademi takımlarına gidecek en az 1 milyar sterlinlik ilave yatırımı garanti etmesi istendi.

Kulübü satın alma maliyetleriyle birlikte, projenin genel mali taahhüdünü 3.5 milyar £ ile 4 milyar £ arasında olacaktır.

Diğer potansiyel seçenekler gibi, yeni Blues sahipleri de kulübün tüm alanlarına yatırım yapma ve stadyumda çalışma sözü verdiler.

Abramovich'in şu anda iptal edilen 60.000 koltuklu yeniden geliştirme projesinin eski proje direktörü olan mimarlar Jane Marie Smith ve David Hickey'e Stamford Bridge için yeniden yappılandırma planları hakkında danışılıyor.

Chelsea'nin satışı tam olarak ne zaman gerçekleşecek?

Premier Lig, yaklaşık iki hafta sürmesi beklenen bir araştırmada bulunacak.

Onay aldıktan sonra, İngiltere hükümeti satıştan elde edilen parayı idare edecek ve kulübü yaptırım kısıtlamalarından kurtaran bir işletme lisansı verecek.

Chelsea'nin kulüp mağazasını işletmesinin ve maçlar için yeni müşterilere bilet satmasının yanı sıra sözleşmeleri yenilemesine, imzalar atmasına ve oyuncu satmasına izin verecek.

Ayrıca Abramovich'i kulüpten ihraç edecek ve Maviler ile 21 kupa kazandığı 19 yıllık sahiplik dönem sonlanacak.

Para dondurulacak ya da hayır kurumlarına verilecek.