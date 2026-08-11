FK Bodø/Glimt, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yeni bir sezon geçirmek için yalnızca bir engel uzağında. Norveç ekibi, geçen hafta Union Sint-Gillis ile 3-3 berabere kaldıktan sonra rövanşta Belçika temsilcisini 3-2 mağlup etti. Uzatmalarda Andreas Helmersen belirleyici golü attı. Bodø, play-off turunda akşamın ilerleyen saatlerinde Olympiakos’u eleyen NEC ile karşılaşacak.

Geçen haftaki ilk maç, rövanş için şimdiden büyük bir heyecan vaat etmişti. Union iki kez geriye düştüğü maçta geri dönmeyi başardı ve 88. dakikada hatta öne geçti, ancak Odin Bjørtuft 91. dakikada skoru 3-3 olarak belirledi.

Stoper, doğal olarak Aspmyra Stadyumu’ndaki maça da ilk 11’de başladı ancak taraftarlar ilk yarıda gol göremedi. Ev sahibi ekip adına can sıkıcı gelişme ise Jostein Gundersen’in sakatlanarak oyundan çıkması oldu; onun yerine tecrübeli Haitam Aleesami (35) oyuna girdi.

İkinci yarının başlamasından yaklaşık beş dakika sonra Bodø vurdu. Jens Petter Hauge, zor bir ortayı şık bir şekilde kontrol etti ve Ole Blomberg için alanı buldu. Blomberg de ceza sahası çizgisi civarından topu direğin altından müthiş bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

On dakika sonra Belçika ekibi eşitlik golünü buldu ve bu gol de en az ilki kadar güzeldi. Darius Olaru, Guilherme Smith’i topla buluşturdu; Smith büyük bir hızla içeri kat etti ve yıkıcı bir şutla topu üst köşeye gönderdi: 1-1.

Bunun ardından ağları havalandırma sırası yine Bodø’ya geldi. Güzel bir Norveç atağının ardından Blomberg, yakın mesafeden kaleci Vic Chambaere’e takıldı ancak Hauge’un dönen topunda kaleci çaresiz kaldı: 2-1.

Geçen hafta olduğu gibi, kutup dairesinin üzerindeki maçın son bölümü de hafızalara kazınacak cinstendi. 88. dakikada Mohammed Fuseini, yüksekten falso alan vuruşuyla tribünlerde büyük şaşkınlık yarattı: 2-2.

Konuk ekip maçı uzatmalara götürdü ancak buna bir kişi eksik başladı. Kamiel Van De Perre, uzatma dakikalarının yedinci dakikasında Hauge’a yaptığı geç müdahale nedeniyle ikinci sarı kartını gördü.

Uzatmalarda on kişilik Brüksel ekibi uzun süre etkileyici şekilde direndi ancak bitime birkaç dakika kala Şampiyonlar Ligi rüyası paramparça oldu. Massiré Sylla, topu kale çizgisinin hemen önünde çok şanslı Helmersen’in yüzüne doğru vurdu: 3-2.