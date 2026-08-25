NEC Direktörü Wilco van Schaik’in Bodø/Glimt’teki koşullarla ilgili sert açıklamaları Norveç’te de gözden kaçmadı. Norveç kulübünün bir sözcüsü eleştirilere yanıt verdi ve NEC’in önceden herhangi bir şikâyette bulunmadığını söyledi.

Van Schaik, Bodø’daki imkânlar hakkında dikkat çekici derecede eleştirel konuştu. Özellikle kendilerine verilen buz banyosu, NEC’in genel direktörüne göre bir Şampiyonlar Ligi ortamından beklediği seviyenin kesinlikle uzağındaydı.

Van Schaik, “Az önce soyunma odasındaydım, burası tam bir keşmekeş” dedi. “Bir küvet ve buz istemiştik. Bence içi buz dolu bir küveti herhangi bir yapı marketten alıp getirmişler. Bu gerçekten akıl alır gibi değil.”

Bu açıklamalar geniş yankı uyandırdı ve Bodø/Glimt’e de ulaştı. Kulübün bir sözcüsü, Norveç basınından Nettavisen’e yaptığı açıklamada, Van Schaik’in çizdiği tabloya katılmadıklarını belirtti.

Sözcü, “Son haftalarda NEC ile çok fazla görüşme yaptık ve bize herhangi bir şeyin yolunda gitmediğine dair geri bildirim ulaşmadı” dedi. Norveçli yetkiliye göre ayrıca NEC için hazırlanan küvette olağan dışı hiçbir durum yoktu.

“Manchester City ve Inter burada oynadığında da aynı küvet vardı, buna dair kimse hiçbir şey söylemedi” diye devam etti. “Bununla ilgili bir sorun olduğunu ilk kez duyuyoruz. Biz, isteneni sağladığımızı düşünüyoruz.”

Sözcü daha sonra Van Schaik’in eleştirilerini biraz daha çerçeveye oturttu. Bodø/Glimt basın sözcüsü, “İçine buz doldurulmuş çöp kutuları sunan takımlar da var, yani çok daha kötü alternatifler mevcut” ifadelerini kullandı.

Bu arada Van Schaik’in sözleri pazartesi günü X’te hem Hollandalı hem de Norveçli futbol taraftarlarından ciddi eleştiriler aldı. Bir kişi, “Ne kadar inanılmaz derecede saygısızca” diye yazarken, başka bir kullanıcı ise “Sonra da tamamen çaresiz kalıyorlar. Geçen haftadan sonra bu laflar... Tam anlamıyla Hollandalı, ne kadar da çok laf var. Haydi Bodø!” dedi.

Norveçli gazeteci Sigve Kvamme de X’te şu iğneleyici paylaşımı yaptı: "Ancak dev kulüp NEC Nijmegen, yani adını bir anlığına aratmak zorunda kaldığınız kulüp, Aspmyra’ya geldiğinde tesis yetersizliği sert şekilde eleştiriliyor."

Bu sırada NEC’in salı akşamı asıl yanıtı sahada vermesi gerekiyor. Nijmegen ekibinin Şampiyonlar Ligi lig aşaması umutlarını sürdürmesi için daha önceki 1-3’lük yenilgiyi telafi etmesi gerekiyor. Elenmesi halinde NEC için teselli olarak Avrupa Ligi lig aşaması kalacak.

Karşılaşma, salı akşamı saat 21.00’de şimdiden çok konuşulan Aspmyra Stadı’nda başlayacak.







