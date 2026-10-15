Norveç ekibi Bodo/Glimt'in kalecisi Nikita Haikin, yerel rakip Viking'in Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında oynadığı maçta (3-3) futbolcularının davranışlarını eleştirdi; ancak alınan beraberlik puanı için takımı takdir etti.

Haikin, Norveç'in "Nettavisen" sitesine yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Öncelikle, puan almak etkileyici bir şey. Bana göre dünyanın en iyi takımına karşı oynadılar."

Haikin sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama bence her şeyden önce sporcu olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor, öyle değil mi? Bizi izleyen çok sayıda genç var ve (Bayern ile Viking maçında) benim için kabul edilemez olan pek çok an yaşandı. Birbirimize saygı göstermemiz, saygılı davranmamız gerekiyor. Ben bunu desteklemiyorum."

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Bayern karşısında iyi bir sonuç almak için aynı şeyi yapıp yapmayacağı sorusuna Haikin şu yanıtı verdi: "Hayır. Bana göre bu kabul edilemez. Evet, maç (3-3) bitti, bir puan, onları (Bodo/Glimt) tebrik ederim. Ama bu tek bir puandı, bir galibiyet değil. Bunu da hatırlamamız gerekiyor."

Bayern ile Viking arasındaki maçta Bavyera ekibinin yıldızı Michael Olise, topu Norveç takımının kaptanı Zlatko Tripic'in yüzüne attıktan sonra kırmızı kart görmüştü. Bayern Münih'in futbolcuları ise rakipten sportmenliğe aykırı davranışlar ve provokasyonlar olarak değerlendirdikleri tutumlarla karşılaştıklarından şikâyet etmişti.

Bodo/Glimt ise dün akşam, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bir başka Alman ekibi Borussia Dortmund'u 1-0 yenmişti.



