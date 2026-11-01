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Acuna ParedesGetty
Jonathan van Haaster
Çeviri:

Boca Juniors, tribünleri kaynayan La Bombonera'da River Plate'i yendi: Leandro Paredes, kendisi gibi dünya şampiyonu olan futbolcularla karşı karşıya geldi

Boca Juniors - River Plate
Boca Juniors
River Plate
Liga Profesional

Boca Juniors, her zaman büyük gerilime sahne olan River Plate derbisinden galibiyetle ayrıldı. Coşkunun doruğa çıktığı La Bombonera'da farkı Lautaro Di Lollo yarattı: 1-0. River, erken gelen kırmızı kartın ardından sahada 10 kişi kalmıştı; maçı ise dokuz kişi tamamladı.

Maç River için kötü başladı. Lucas Martinez Quarta, forvet Miguel Merentiel'in formasından fazlasıyla çekti. Kendini hemen yere bırakan Merentiel, VAR incelemesinin ardından istediğini aldı: Martínez Quarta doğrudan kırmızı kart gördü.

River'ın sahada kalan deneyimli savunmacıları Marcos Acuña, Nicolás Otamendi ve Gonzalo Montiel, bir kişi eksik oynamalarına rağmen Boca'nın öne geçmesini engelleyemedi. Sebastián Villa'nın kullandığı köşe vuruşunu Di Lollo düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Ülkenin en büyük maçında itiş kakışlar ve oyun kesintileri de eksik olmadı. Leandro Paredes, ilk yarının son anlarında 2022'de şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Acuña ile tartıştı. İki oyuncu da sarı kart gördü.

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BOC

BOC

Liga Profesional

08 Kas 2026

DEY

DEY

ALD

ALD

Liga Profesional

08 Kas 2026

RIV

RIV

Çok sert müdahalelerin sayısı giderek arttı. Lautaro Blanco, rakibinin ayağına yaptığı bariz faul nedeniyle cezalandırılmadı. Paredes de açık faulüne ve River cephesinin ısrarlı taleplerine rağmen sahada kaldı; ardından Otamendi ile kısa süreli bir itiş kakış yaşadı.

Bitime yaklaşık on dakika kala River dokuz kişi kaldı. Dört yıl önce kullandığı penaltıyla Arjantin'i dünya şampiyonluğuna taşıyan Montiel, Blanco'ya çok geç yaptığı müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Soyunma odasının yolunu arayan Montiel'e çeşitli cisimler atıldı ve oyuncu sonunda çevik kuvvet eşliğinde sahadan çıkarıldı. Boca, dokuz kişilik River karşısında 11 kişiyle üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu.

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