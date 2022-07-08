Arjantin'in köklü kulübü yaşanan başarısızlığın ardından teknik direktörün eve gitmesini bile beklemedi.

Copa Libertadores'ten elenen Boca Juniors görülmemiş bir hareketle teknik direktörünün görevine benzin istasyonunda son verdi.

Son 16 turunda Brezilya temsilcisi Corinthians ile karşılaşan Boca Juniors golsüz sonuçlanan iki maçın ardından penaltılar sonucunda kupaya veda etti.

Beklenmedik sonucun faturasını teknik direktör Battaglia'ya çıkaran yönetim maç biter bitmez harekete geçti.

Yolda durdurdular

41 yaşındaki Arjantinli teknik adam maçın ardından otomobiline binerek evinin yolunu tuttu. Fakat kısa süre sonra gelen telefon işleri değiştirdi.

Yöneticiler Buenos Aires'in kuzeyinde, yol üzerindeki bir benzin istasyonunda Battaglia'yla bir araya geldi. Battaglia görevden alındığını burada öğrendi.

Ertesi gün bir açıklama yapan Battaglia bu ilginç olayı doğrularken, yaşananların futbol tarihine geçtiğini söyledi.

Bir yıldır takımın başındaydı

Teknik direktörlük kariyerine Almagro takımında başlayan, bir süre Banfield'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Boca Juniors rezerv takımının başına geçen Battaglia, Ağustos 2021'de A takımı devralmıştı.

1998-2013 yılları arasında 14 yıl Boca Juniors forması giyen Battaglia, yaşadığı 18 şampiyonlukla kulüp tarihinin en fazla kupa kazanan futbolcusu unvanını hala elinde tutuyor.

Boca'da yedi kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Battaglia, Güney Amerika'nın bir numaralı kupası Copa Libertadores'i de 2000, 2001, 2003 ve 2007 yıllarında dört kez kaldırdı.