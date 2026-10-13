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Boca Juniors-River Plate maçına bilet nasıl alınır? Liga Profesional bilet fiyatları, Superclasico maç bilgileri ve daha fazlası

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Boca Juniors, Liga Profesional'de River Plate ile karşı karşıya geliyor. İşte maç biletlerinizi nasıl temin edebileceğiniz.

Boca Juniors ile River Plate arasındaki Superclásico, dünya futbolunun en hararetli ve heyecan verici kulüp rekabeti olarak görülüyor. Buenos Aires'te oynanan bu karşılaşmada Arjantin'in en çok kupa kazanan iki kulübü, tezahürat yapan ve davul çalan on binlerce taraftarın önünde karşı karşıya geliyor.

Boca Juniors - River Plate Liga Profesional maçı ne zaman başlayacak?

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Liga Profesional - Hafta 15

Not: Arjantin'deki yerel futbol maçlarının günleri veya başlama saatleri, yayın gereklilikleri ve yerel güvenlik talimatları nedeniyle kısa süre kala değişebilir. Kesin programı maçın başlamasından 72 ila 96 saat önce mutlaka teyit edin.

Boca Juniors - River Plate maçının biletleri nasıl alınır?

Superclásico'ya giriş koşullarını anlamak için üç kurumsal kuralı bilmek gerekiyor:

  1. Kulüp üyelerine öncelik (Socios): Boca Juniors, bir kulüp üyeliği sistemi (Soy Socio) uyguluyor. Maça giriş hakkı, geçmiş maçlara katılım durumlarına (filtros) göre aktif üyelere (socios activos) tahsis ediliyor. Üyelerden gelen talep stadyumun toplam kapasitesini aştığı için biletler kulübün gişelerinden genel satışa sunulmuyor.
  2. Kimlik doğrulaması (Tribuna Segura): Arjantin Güvenlik Bakanlığı, Tribuna Segura programını stadyumların tüm giriş noktalarında uyguluyor. Her seyircinin polis kontrol noktalarında, bilet veri tabanındaki bilgilerle eşleşen fotoğraflı resmî bir kimlik belgesi sunması gerekiyor. Arjantin vatandaşları için bu belge ulusal DNI, yabancı ziyaretçiler içinse pasaportun fiziksel aslı.
  3. Giriş belgesinin biçimi: Giriş işlemi, tahsis edilen tribün kategorisine ve bölüme bağlı olarak elektronik üyelik kartları, fiziksel manyetik kartlar veya kişiye özel dijital QR belgeleriyle yapılıyor.

Boca Juniors - River Plate Liga Profesional maçı: Bilmeniz gereken her şey

Boca Juniors ve River Plate'in form durumu

Boca Juniors, tüm kulvarlardaki son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı; bu süreçte yenilmedi. Son maçında 12 Eylül'de Central Cordoba de Santiago'yu Liga Profesional'da 3-1 yendi. Bundan önce, 9 Eylül'de Copa Sudamericana'da Sao Paulo karşısında 1-0'lık galibiyet aldı. Bu süreçte puan kaybettiği tek maç, 5 Eylül'de Gimnasia Mendoza ile oynadığı ve 2-2 biten karşılaşmaydı. Boca, söz konusu beş maçta yedi gol atıp üç gol yedi.

River Plate, son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son maçında 12 Eylül'de Atletico Tucuman deplasmanında Liga Profesional'da 2-1 kazandı. Aynı süreçte Independiente Rivadavia'yı 3-1, Banfield'ı da deplasmanda 3-2 mağlup etti. Tek yenilgisini Copa Sudamericana'da Santa Fe karşısında aldı. River, bu beş maçta dokuz gol atıp altı gol yedi.

BOC

BOC - Form

SAP
B1-1
SAN
K0-2
RAC
K2-3
UNI
K3-0
INS
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RIV

RIV - Form

BAN
K2-3
INR
K3-1
ATT
K1-2
HUR
K1-2
EST
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Boca Juniors - River Plate: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son 19 Nisan 2026'da Liga Profesional'da karşılaştı. River Plate'in ev sahipliği yaptığı maçı Boca Juniors 1-0 kazandı. Boca, bundan önce Kasım 2025'te River'ı evinde 2-0 yenmişti. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Boca Juniors'ın üç, River'ın bir galibiyeti ve bir beraberlik bulunuyor. Boca'nın Nisan 2024'te River'ın sahasında Copa de la Liga Profesional'da aldığı 3-2'lik galibiyet de bu karşılaşmalar arasında yer alıyor.

Kafa Kafaya

Boca JuniorsÇizimRiver Plate
3
0
2
Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
0
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
MS
Liga Profesional
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
2
River Plate badge
River Plate
RIV
0
MS
Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
MS
Liga Profesional
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
River Plate badge
River Plate
RIV
1
MS
Copa de la Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
3
MS
7Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Boca Juniors ve River Plate'in puan durumları

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