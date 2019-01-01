Boca Juniors - River Plate maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünyanın en merak edilen derbilerinden olan Boca Juniors - River Plate bu gece Libertadores Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

Güney Amerika futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan Libertadores'te Boca Juniors ile River Plate yarı finalde karşı karşıya geliyor.

La Bombonera Stadyumu'nda oynanacak maçı Futbol Federasyonu'ndan Wilton Sampaio yönetecek.

İki takım arasında oynanan ilk maçı River Plate 2-0 kazanmayı başarmıştı.

Boca Juniors - River Plate maçı hangi kanalda?

Boca Juniors ve River Plate takımlarının karşı karşıya geleceği maç 22 Ekim Salı gününü 23 Ekim Çarşambaya bağlayan gece oynanacak.

TSİ 03:30'da başlayacak zorlu karşılaşma S Sport 2'de kanalından canlı yayınlanacak.

Boca Juniors - River Plate maçının muhtemel 11'leri

Ev sahibi takımda sakatlıkları bulunan Daniele de Rossi, Carlos Tevez ve Ramon Abila'nın oynaması şüpheli. İlk maçta kırmızı kart gören Nicolas Capaldo da forma giyemeyecek.

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River Plate de ise sakat oyuncular Bruno Zuculini, Cristian Ferreira, German Lux ve Benjamin Rollheiser kadroda yoklar.

Boca Juniors XI : Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro Lopez, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Ivan Marcone, Agustin Almendra; Eduardo Salvio, Alexis Mac Allister, Mauro Zarate; Ramon Abila