Boca Juniors ile River Plate arasındaki Superclásico, dünya futbolunun en yoğun ve heyecan verici kulüp rekabeti olarak kabul ediliyor. Buenos Aires'te oynanan bu mücadele, Arjantin'in en çok kupa kazanmış iki kulübünü tezahürat yapan ve davul çalan on binlerce taraftarın önünde karşı karşıya getiriyor.

Boca Juniors-River Plate Liga Profesional maçı ne zaman başlayacak?

Liga Profesional - Hafta 15 1 Kas 2026 - 13:00

Not: Arjantin yerel futbolunda maçların oynanacağı gün veya başlama saati, yayın gereklilikleri ve yerel güvenlik talimatları nedeniyle kısa süre içinde değişebilir. Kesin programı her zaman maçın başlamasından 72 ila 96 saat önce teyit edin.

Boca Juniors-River Plate maçına bilet nasıl alınır?

Superclásico'ya giriş koşullarını anlamak için üç kurumsal kuralı bilmek gerekiyor:

Kulüp üyelerine öncelik (Socios): Boca Juniors, kulüp üyeliği sistemiyle (Soy Socio) faaliyet gösteriyor. Maça giriş hakkı, geçmiş maçlara katılım durumuna (filtros) göre aktif üyelere (socios activos) veriliyor. Üyelerden gelen talep stadyumun toplam kapasitesini aştığı için biletler kulübün gişelerinde genel satışa çıkarılmıyor. Kimlik doğrulaması (Tribuna Segura): Arjantin Güvenlik Bakanlığı, stadyumların tüm giriş noktalarında Tribuna Segura programını uyguluyor. Her seyirci, polis kontrol noktalarında bilet veri tabanındaki bilgilerle eşleşen fotoğraflı resmî kimliğini ibraz etmek zorunda. Arjantin vatandaşları için bu belge ulusal kimlik kartı (DNI), yabancı ziyaretçiler içinse orijinal fiziki pasaport. Giriş belgesinin biçimi: Giriş işlemi, tahsis edilen tribün kategorisi ve bölümüne bağlı olarak elektronik üyelik kartları, fiziksel manyetik kartlar veya kişiye özel dijital QR belgeleriyle yapılıyor.

Boca Juniors-River Plate Liga Profesional maçı: Bilmeniz gereken her şey

Boca Juniors ve River Plate'in form durumu

Boca Juniors, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik aldı; bu süreçte hiç yenilmedi. Son maçında 12 Eylül'de Liga Profesional'de Central Cordoba de Santiago'yu 3-1 yendi. Bundan önce, 9 Eylül'de Copa Sudamericana'da Sao Paulo'yu 1-0 mağlup etti. Bu seride puan kaybettiği tek maç, 5 Eylül'de Gimnasia Mendoza ile oynadığı 2-2'lik karşılaşmaydı. Boca, bu beş maçta yedi gol atıp üç gol yedi.

River Plate, son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son olarak 12 Eylül'de Liga Profesional'de Atletico Tucuman deplasmanında 2-1 kazandı. Bu süreçte Independiente Rivadavia'yı deplasmanda 3-1, Banfield'ı ise yine deplasmanda 3-2 yendi. Tek yenilgisini Copa Sudamericana'da Santa Fe karşısında aldı. River, bu beş maçta dokuz gol atıp altı gol yedi.

Boca Juniors-River Plate: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 19 Nisan 2026'da Liga Profesional'de karşılaştı. River Plate'in ev sahipliği yaptığı maçı Boca Juniors 1-0 kazandı. Ondan önce Boca, Kasım 2025'te River'ı sahasında 2-0 yendi. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Boca Juniors, River'ın bir galibiyetine karşı üç galibiyet ve bir beraberlikle üstün durumda. Bu karşılaşmalar arasında Boca'nın Nisan 2024'te River'ın sahasında Copa de la Liga Profesional'de aldığı 3-2'lik galibiyet de bulunuyor.

Boca Juniors ve River Plate'in puan durumları