24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Liga Profesional
team-logoBoca Juniors
team-logoRiver Plate
Book Boca Juniors vs River Plate Tickets
Yardımcı:

Boca Juniors-River Plate maçı için son dakika biletleri nasıl alınır? Liga Profesional bilet fiyatları, Superclasico maç bilgileri ve daha fazlası

SHOPPING

Boca Juniors, Liga Profesional'de River Plate ile karşı karşıya geliyor. İşte maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz.

Boca Juniors ile River Plate arasındaki Superclásico, dünya futbolunun en yoğun ve heyecan verici kulüp rekabeti olarak kabul ediliyor. Buenos Aires'te oynanan bu mücadele, Arjantin'in en çok kupa kazanmış iki kulübünü tezahürat yapan ve davul çalan on binlerce taraftarın önünde karşı karşıya getiriyor.

Boca Juniors-River Plate Liga Profesional maçı ne zaman başlayacak?

crest
Liga Profesional - Hafta 15

Not: Arjantin yerel futbolunda maçların oynanacağı gün veya başlama saati, yayın gereklilikleri ve yerel güvenlik talimatları nedeniyle kısa süre içinde değişebilir. Kesin programı her zaman maçın başlamasından 72 ila 96 saat önce teyit edin.

Boca Juniors-River Plate maçına bilet nasıl alınır?

Superclásico'ya giriş koşullarını anlamak için üç kurumsal kuralı bilmek gerekiyor:

  1. Kulüp üyelerine öncelik (Socios): Boca Juniors, kulüp üyeliği sistemiyle (Soy Socio) faaliyet gösteriyor. Maça giriş hakkı, geçmiş maçlara katılım durumuna (filtros) göre aktif üyelere (socios activos) veriliyor. Üyelerden gelen talep stadyumun toplam kapasitesini aştığı için biletler kulübün gişelerinde genel satışa çıkarılmıyor.
  2. Kimlik doğrulaması (Tribuna Segura): Arjantin Güvenlik Bakanlığı, stadyumların tüm giriş noktalarında Tribuna Segura programını uyguluyor. Her seyirci, polis kontrol noktalarında bilet veri tabanındaki bilgilerle eşleşen fotoğraflı resmî kimliğini ibraz etmek zorunda. Arjantin vatandaşları için bu belge ulusal kimlik kartı (DNI), yabancı ziyaretçiler içinse orijinal fiziki pasaport.
  3. Giriş belgesinin biçimi: Giriş işlemi, tahsis edilen tribün kategorisi ve bölümüne bağlı olarak elektronik üyelik kartları, fiziksel manyetik kartlar veya kişiye özel dijital QR belgeleriyle yapılıyor.

Boca Juniors-River Plate Liga Profesional maçı: Bilmeniz gereken her şey

Boca Juniors ve River Plate'in form durumu

Boca Juniors, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik aldı; bu süreçte hiç yenilmedi. Son maçında 12 Eylül'de Liga Profesional'de Central Cordoba de Santiago'yu 3-1 yendi. Bundan önce, 9 Eylül'de Copa Sudamericana'da Sao Paulo'yu 1-0 mağlup etti. Bu seride puan kaybettiği tek maç, 5 Eylül'de Gimnasia Mendoza ile oynadığı 2-2'lik karşılaşmaydı. Boca, bu beş maçta yedi gol atıp üç gol yedi.

River Plate, son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son olarak 12 Eylül'de Liga Profesional'de Atletico Tucuman deplasmanında 2-1 kazandı. Bu süreçte Independiente Rivadavia'yı deplasmanda 3-1, Banfield'ı ise yine deplasmanda 3-2 yendi. Tek yenilgisini Copa Sudamericana'da Santa Fe karşısında aldı. River, bu beş maçta dokuz gol atıp altı gol yedi.

BOC

BOC - Form

INS
B2-2
VAS
K0-1
TAL
K2-1
VAS
K1-3
IND
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RIV

RIV - Form

HUR
K1-2
EST
K1-0
SAR
B1-1
BEL
K0-3
RAC
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Boca Juniors-River Plate: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 19 Nisan 2026'da Liga Profesional'de karşılaştı. River Plate'in ev sahipliği yaptığı maçı Boca Juniors 1-0 kazandı. Ondan önce Boca, Kasım 2025'te River'ı sahasında 2-0 yendi. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Boca Juniors, River'ın bir galibiyetine karşı üç galibiyet ve bir beraberlikle üstün durumda. Bu karşılaşmalar arasında Boca'nın Nisan 2024'te River'ın sahasında Copa de la Liga Profesional'de aldığı 3-2'lik galibiyet de bulunuyor.

Kafa Kafaya

Boca JuniorsÇizimRiver Plate
3
0
2
Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
0
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
MS
Liga Profesional
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
2
River Plate badge
River Plate
RIV
0
MS
Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
MS
Liga Profesional
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
River Plate badge
River Plate
RIV
1
MS
Copa de la Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
3
MS
7Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Boca Juniors ve River Plate'in puan durumları

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin