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Boca Juniors - River Plate biletleri nasıl alınır: Liga Profesional fiyatları, Superclasico maç bilgileri ve daha fazlası

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Boca Juniors - River Plate Liga Profesional maçı ne zaman başlayacak?

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Liga Profesional - Hafta 15

Boca Juniors - River Plate Liga Profesional: Bilmeniz gereken her şey

Boca Juniors - River Plate form durumu

Boca Juniors, son beş maçında tüm kulvarlarda dört galibiyet ve bir beraberlik aldı, bu süreçte hiç yenilgi yaşamadı. Takımın son sonucu, 12 Eylül'de Central Cordoba de Santiago'ya karşı Liga Profesional'da alınan 3-1'lik galibiyet oldu. Bu sonucun öncesinde 9 Eylül'de Sao Paulo karşısında Copa Sudamericana'da 1-0 kazanmıştı. 5 Eylül'de Gimnasia Mendoza ile 2-2 berabere kalınması, bu periyotta puan kaybı yaşanan tek maç oldu. Boca, bu beş maçta yedi gol atıp üç gol yedi.

River Plate, son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Takımın son karşılaşması, 12 Eylül'de Atletico Tucuman deplasmanında Liga Profesional'da alınan 2-1'lik galibiyet oldu. Bu süreçte Independiente Rivadavia'yı 3-1, Banfield'ı da deplasmanda 3-2 mağlup etti. Tek yenilgi Copa Sudamericana'da Santa Fe karşısında geldi. River, bu beş maçta dokuz gol atıp altı gol yedi.

BOC

BOC - Form

LAN
K1-0
SAR
K0-0
GIM
B2-2
SAP
K1-0
CEC
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
RIV

RIV - Form

SAR
B2-2
SFE
K1-1
BAN
K2-3
INR
K3-1
ATT
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Boca Juniors - River Plate: Son karşılaşmalardaki durum

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 19 Nisan 2026'da Liga Profesional'da oynandı. River Plate'in sahasında oynanan maçta Boca Juniors 1-0 kazandı. Ondan önce Boca, Kasım 2025'te sahasında River'ı 2-0 mağlup etti. Kayda geçen son beş karşılaşmanın genelinde Boca Juniors üstün durumda. Boca'nın üç galibiyetine karşılık River'ın bir galibiyeti ve bir beraberlik bulunuyor. Bu süreçteki beraberlik, Nisan 2024'te River'ın sahasında Boca'nın Copa de la Liga Profesional'da 3-2 kazandığı maçtı.

Kafa Kafaya

Boca JuniorsÇizimRiver Plate
3
0
2
Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
0
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
MS
Liga Profesional
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
2
River Plate badge
River Plate
RIV
0
MS
Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
MS
Liga Profesional
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
River Plate badge
River Plate
RIV
1
MS
Copa de la Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
3
MS
7Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Boca Juniors - River Plate puan durumu

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