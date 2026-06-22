Boban, Milan’ın transfer piyasasının en çok konuşulan ismi Hendrik Almstadt hakkında: “Futboldan ne anlar ki o?”

Zvone Boban’ın, Milan’ın yeni transfer sorumlusu Hendrik Almstadt hakkındaki yorumu, eski futbolcu ve Rossoneri yöneticisinin, son haftalarda Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada ve Igli Tare’nin yanı sıra teknik direktör Max Allegri’nin de kovulmasıyla yapılan “sıfırlama” sonrasında son haftalarda pek çok ismin gündeme gelmesinin ardından, “





Futboldan ne anlar ki o," diyor Boban, ses tonuyla Almstadt hakkında bir başka pek de övgü dolu olmayan değerlendirme daha ekliyor.

Almstadt, yıllardır Milan’da ‘perde arkasında’, hesap ve rakamların sorumlusu olarak görev yaptı; oyuncuların teknik-mali değerlendirmelerini yapmak, bütçeleri takip etmek ve transfer süreçlerini modernize etmekle ilgilendi. Kısacası, görevi her zaman spor alanına uygulanan ekonomik analizle bağlantılıydı ve öncelikle değerlendirmelerin bu verilerden kaynaklanması gerektiği yönündeki felsefesine dayanıyordu.





Boban, Haziran 2019’da Paolo Maldini’nin yanına Milan’a katıldığında bu görevle karşılaştı; ancak bu deneyim, 7 Mart 2020’de Hırvat yöneticinin işten çıkarılmasıyla ani bir şekilde sona erdi. Bu karar, Rossoneri kulübü tarafından haklı nedenlerle alınmış gibi gösterilse de, daha sonra mahkemede asılsız olduğu ortaya çıktı. Boban, Andrea Longoni ile yaptığı röportajda, kendisi ve Maldini tarafından planlanan transfer işlemleri için “absurd bir şekilde konulan sınırlamalar”dan bahsediyor (o dönemde neredeyse tamamlanmış olan Dani Olmo ve Dominik Szoboszlai transferlerini örnek gösteriyor).





“Oraya bir de Hendrik adında birini koymuşlardı, bilmiyorum, futboldan hiç… ne anlar ki o… bizim yaptıklarımızı onaylaması gerekiyordu, sanki Maldini ve Boban’ın ‘teknik denetçisi’ gibi… elinde bir iç belge vardı ve işler böyle devam ediyordu,” diye hatırlıyor Boban; Almstadt’ın adını bile anmıyor, bu da ona duyduğu derin küçümsemenin bir başka göstergesi.











