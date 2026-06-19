Boating sert bir çıkış yaptı: Portekiz, Ronaldo olmadan daha iyi oynuyor

Portekizli Cristiano Ronaldo’ya, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda ülkesinin Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldığı maçtaki sönük performansı sonrasında yöneltilen eleştiriler devam ediyor.

Eski Ganalı milli futbolcu Kevin-Prince Boateng de Portekiz kaptanını eleştirenler arasına katıldı ve onun ilk 11'de yer almasının artık eskisi gibi milli takımın yararına olmadığını belirtti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinde yer alan açıklamalarında Boating, "Açık konuşabilir miyim? Ronaldo gerçek anlamda bir takım oyuncusuysa, genç oyunculara yer açmalı ve onlara parlama şansı vermelidir" dedi.

Ayrıca okuyun:

"Artık bir katma değer sağlamıyor ve hiçbir şey başaramayacağız"... Portekiz basını Ronaldo'yu eleştiriyor

"Ronaldo sahada olmadığında Portekiz milli takımının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onun varlığı oyuncular üzerinde büyük bir baskı yaratıyor, çünkü herkes her atağında topu ona atmaya çalışıyor" diye ekledi.

Eski Milan ve Barcelona oyuncusu, teknik direktör Roberto Martínez’in şampiyonluk mücadelesinde yer almak istiyorsa Ronaldo’nun takımdaki rolünü yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Portekiz turnuvada ilerlemek istiyorsa, bence Ronaldo başrolü bırakmalı. Diğer oyuncuların oynamasına izin verilsin, o da maçları sonuçlandırmaya yardımcı olmak için son 15 veya 20 dakikada oyuna girebilir."

Bu açıklamalar, Portekiz’in açılış maçındaki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından geldi. Bu maçta Ronaldo, büyük turnuvalarda 10 maçtır süren gol orucunu sürdürdü; bu durum, Portekiz içinde ve dışında milli takımdaki mevcut rolüyle ilgili geniş çaplı eleştirilere yol açtı.