Boateng'den Bayern Münih'in yeni transferi Mane'ye mesaj: "Mirası devam ettir"

Bir dönem Alman ekibinin formasını giyen Boateng, Sadio Mane'yi seçiminden ötürü tebrik etti.

Kariyerini Olympique Lyon'da sürdüren Jerome Boateng, Bayern Münih'te 17 numaralı formayı giyecek olan Sadio Mane'ye Twitter'dan mesaj gönderdi.

Senegalli oyuncuyu tercihinden dolayı kutlayan Boateng, "İyi seçim Sadio. Umarım sana başarı getirir. Mirası devam ettir" sözlerini kullandı.

Bu özel tebriğin sebebi ise Boateng'in de Bayern'deyken 17 numaralı formayı giymiş olması.

Good choice Sadio 😃 hope it brings you success - keep the legacy going. 🏆1️⃣7️⃣🙌🏽 https://t.co/94MDNmPmyZ — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) June 26, 2022

Mane neden 17 numarayı seçti?

41 milyon euro karşılığında Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Mane'nin 17 numaralı formayı giyeceğini açıklayan kulüp, forma satışlarının da başladığını açıkladı.

Bayern resmi sitesine konuşan Mane, boşta olan numaralardan 17'yi seçtiğini ve Bayern'de bu numarayla birçok başarıya imza atmak istediğini söyledi.

"Yeni takım arkadaşlarımla sezon hazırlıklarına başlamak için sabırsızlanıyorum."

Mane geçmişte hangi numaraları giydi?

Liverpool'da dört yıldır 10 numarayı taşıyan Mane, 2016'da Southampton'dan geldiğinde ilk olarak 19 numaralı formayla sahaya çıkmıştı.

Senegalli yıldız Southampton'da ve Red Bull Salzburg'da da 10 numarayı giymişti. Profesyonel kariyerine Fransa'nın Metz takımında başlayan Mane, 33 ve 21 numarayı kullanmıştı.

Bayern Münih'te 17 numarayı giyen oyuncular

Fransız orta saha oyuncusu Michael Cuisance'ın Venezia'ya transfer olmasıyla Bayern Münih'te 17 numaralı forma boşa çıkmıştı.

Jerome Boateng'i kulüpteki 10 yıllık macerasının büyük bölümünde 17 numaralı formayla izlemiştik. Daha öncesinde ise Hollandalı milli oyuncu Mark van Bommel bu numaranın sahibiydi.