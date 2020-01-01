Boateng: Beşiktaş'a saygısızlık yapmam

Antalyaspor karşısında oyundan çıktıktan sonra formasını fırlattığı görülen Kevin-Prince Boateng'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin-Prince Boateng, forma fırlatma eyleminden dolayı özür diledi.

Siyah beyazlı ekip Süper Lig'e dönüş haftasında 'a Vodafone Park'ta 2-1 kaybederken, maçın 65. dakikasında yerini Umut Nayir'a bırakan Boateng'in oyundan çıktıktan sonra formasını çıkarıp atması dikkat çekti.

Bu hareket sosyal medyada Beşiktaş taraftarının tepkisini çekerken, Boateng maçtan kısa bir süre sonra Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

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Ganalı futbolcu, "Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Ama buna rağmen dışarıdan öyle anlaşıldıysa özür dilerim." şeklinde konuştu.

Beşiktaş ligin 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü deplasmanına çıkacak.