Boateng: 10 numara oynamayı seviyorum

Beşiktaş'da çıktığı ilk maçta fileleri sarsan Boateng, en verimli olduğu pozisyonun 10 numara olduğunu söyledi.

Siyah beyazlılar, maçı için hazırlıklarını Nevzat Demir Tesislerinde sürdürürken, antrenman sırasında Kevin Prince Boateng basın mensuplarına açıklamalarda bulundu;

"Bundan daha iyi bir başlangıç hayal edemezdim. Maçı kazanırken buna katkıda bulunmak çok güzeldi. Ben bir takım oyuncusuyum. Hem gol atmış olmam, hem maçı kazanmış olmamız çok güzel oldu."

"10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum. Daha önce sadece 'da 10 numara pozisyonunda oynayabildim. En verimli olacağımı düşündüğüm pozisyon orası."

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Daha fazla takım

"Maçtaki atmosferi gördüğümde 'Buraya daha önce gelebilirmişim' dedim. Hala eşimle konuşmam gerekiyor tabii. Ama burada mümkün olan en uzun süre kalmak istiyorum."

32 yaşındaki oyuncu, 12'den fazla takımda oynamasını ise şöyle yorumladı;

"Seyahat etmeyi seviyorum. Farklı kültürler, farklı insanlar tanıdım. Yaptığım hiçbir şeyden, attığım hiçbir adımdan pişman değilim. Listedeki tek eksiğim 'ydi, tamamlamış oldum."