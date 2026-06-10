BM, Trump’ın 2026 Dünya Kupası’na yönelik politikalarını eleştiriyor

2026 Dünya Kupası hazırlıkları, ırkçı stereotipleme ve ayrımcılık suçlamalarına yol açan bir dizi olayın ardından ABD'nin göç politikaları konusunda geniş çaplı bir tartışmaya sahne oldu; bu durum, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ni Washington'dan bu politikaların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini talep etmeye itti.

İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Çarşamba günü, "özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki göç politikalarının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi" çağrısında bulunarak, bu politikaların ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı uluslararası turnuva üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekti.

Turk, Cenevre'deki Komiserlik merkezinde düzenlenen ve ABD'nin "Associated Press" ajansı tarafından aktarılan bir basın toplantısında şunları söyledi: "Bu tür olayların bazılarına tanık olduk," diyerek son günlerde meydana gelen olaylara atıfta bulunan Türk, "Irkçılık, gözetim ve göçmenlik yasalarının uygulanması gibi konuların bu Dünya Kupası'nı, daha önce olduğu gibi etkilememesini umuyorum," diye ekledi.

Endişe uyandıran en önemli olaylar arasında İran milli takımının Arizona'daki antrenman kampından Meksika'ya nakledilmesi ve bazı İranlı yetkililere vize verilmemesi yer alıyor. Ayrıca, Somali kökenli tanınmış bir Afrikalı hakem Miami'ye girişten men edildi ve bir havaalanı terminalinde Senegalli bir oyuncunun güvenlik kontrolünden geçtiğini gösteren fotoğraflar yayıldı.

ABD, kuzey komşuları ile ortaklaşa düzenlediği turnuvada 48 milli takımın ve 104 maçın çoğuna ev sahipliği yapıyor. Eleştiriler, esas olarak Başkan Donald Trump döneminde federal kurumlar tarafından uygulanan göç ve sınır güvenliği politikalarına yöneliyor.

Bu BM çağrısı, dünyanın en büyük futbol turnuvasının hazırlıklarında belirgin bir gerginlik döneminin ardından geldi. Gözlemciler, bu tür olayların rekabet ortamını ve uluslararası turnuvanın imajını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediyor.