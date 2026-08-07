İttihad Kulübü, eski Fransız teknik direktörü Laurent Blanc'ın keşfettiği genç yeteneklerinden birini daha ezeli rakibi Hilal'in cazip tekliflerinden korumayı başardı.

İttihad Kulübü, resmi "X" hesabından paylaştığı bir tweet ile genç kanat oyuncusu Suhayb Husavi'nin sözleşmesini 3 sezon uzattığını duyurdu. Böylece oyuncu 2029'a kadar takımda kalacak.

Bu gelişme, 19 yaşındaki oyuncunun geçen sezon İttihad'ın 21 yaş altı takımıyla Joy Elit Ligi'nde sergilediği dikkat çekici performansların ardından geldi.

Basın raporları, Hilal'in gelecek sezon Joy Ligi'nde 21 yaş altı takımını güçlendirmek amacıyla Husavi'yi kadrosuna katmak istediğini ortaya koymuştu.

Husavi'nin sözleşmesini uzatan İttihad, 48 saat içinde ikinci yeteneğini de güvence altına almış oldu. Kulüp, dün Perşembe günü de oyuncusu Muhammed Fellate'nin sözleşmesini yine önümüzdeki 3 yıllığına uzattığını duyurmuştu.

Fellate, yaklaşık iki yıl önce, tam olarak 2024'te, Fransız teknik direktör Laurent Blanc yönetiminde henüz 17 yaşındayken A takıma yükseltilmişti. Blanc, oyuncunun yeteneğine hayranlığını dile getirmişti.

İttihad, yeni sezona başlamaya hazırlanıyor. Ekip, tam olarak 11 Ağustos'ta, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Cezire ile karşılaşacak.

"Amid" (El-Amid), Suudi Ligi'ndeki yolculuğuna 15 Ağustos Cumartesi günü, ilk hafta karşılaşmasında İnma Stadı'nda Hulud'u ağırlayarak başlayacak.