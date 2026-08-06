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Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Blanc'ın keşfettiği cevher: Ittihad genç oyuncusunun geleceğini yeni sözleşmeyle güvence altına aldı

Transfers
Al Ittihad
M. Fallatah
L. Blanc
Suudi Arabistan
Fransa

Yaz transfer döneminde "Kaplanlar"ın hareketliliği sürüyor

Al-Ittihad kulübü, güncel yaz transfer dönemindeki güçlü hamlelerini, yükselen yeteneklerinden birinin sözleşmesini yenileyerek sürdürdü.

Al-Ittihad kulübü bugün perşembe günü, genç oyuncusu Muhammed Falatah'ın sözleşmesini önümüzdeki 3 yıl için yenilediğini duyurdu; böylece oyuncu 2029'a kadar takımda kalacak.

Suudi ekibinin bu adımı, herkesin parlak bir gelecek öngördüğü en dikkat çekici genç yeteneklerinden birini elinde tutmak amacıyla geldi.

Falatah, yaklaşık iki yıl önce, tam olarak 2024'te, Fransız teknik direktör Laurent Blanc yönetiminde, henüz yalnızca 17 yaşındayken A takıma yükseltilmişti; Blanc da onun yeteneğine hayranlığını dile getirmişti.

Geçtiğimiz dönemde maçlarda forma giymek için büyük bir fırsat elde edemese de, özellikle orta sahadaki bariz sayısal eksiklik göz önünde bulundurulduğunda, yeni Alman teknik direktör Jens Wissing ona güvenebilir.

AFC Şampiyonlar Ligi Elemeleri
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

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Suudi kulübün son saatlerde aktif hamleler yaptığını belirtmek gerekir; Neom'dan sol bek Faris Abedi ve Almeria'dan Senegalli orta saha oyuncusu Dion Lopy ile anlaşmayı tamamladı; ayrıca Kamerunlu savunma oyuncusu Stephane Keller'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu devreye soktu.

Al-Ittihad, yeni sezona başlamaya hazırlanıyor; tam olarak 11 Ağustos'ta, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin ön turunda Al-Jazira ile karşılaşacak.

"Al-Amid", Suudi Ligi'ndeki yolculuğuna 15 Ağustos cumartesi günü, ilk haftada Al-Inma stadında Al-Kholood'u ağırlayarak başlayacak.

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