Bjelica: Fenerbahçe'yle yeni görüşme yapmadık

Sarı-lacivertlilerin teknik direktör adaylarından Nenad Bjelica, son 3 haftada yönetimle görüşmediğini açıkladı.

122 Haziran'da başlayacak olan sezona yardımcı antrenörleriyle hazırlanan 'de teknik direktörlük için adı en çok geçen isimlerden bir tanesi Nenad Bjelica.

Milliyet'e konuşan Bjelica, Fenerbahçe yönetimiyle son dönemde hiç konuşmadığını açıkladı;

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Şu anda somut bir anlaşma olmadığını ancak görüşmelerin olduğunu aktaran Hırvat teknik adam, "Yeni bir şey söyleyemiyorum. 3 hafta önceki gibi son durum, o dönem görüştüğümüz noktadayız. O nedenle yeni bir şey var diyemiyorum" ifadelerini kullandı.

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Taraftara mesaj da yollayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ederim. Sadece Facebook hesabım var, sosyal medyada bir tek oradayım, başka bir hesabım yok. Fenerbahçe taraftarları beni Facebook’taki hesabım üzerinden takip edebilir. Tüm bilgilendirmelerimi ve paylaşımları sadece oradan yapıyorum" dedi.