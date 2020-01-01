Bjelica: Fenerbahçe haziranda takımın başına geçmemi istedi

Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin kendisine teknik direktörlük teklifinde bulunduğunu doğruladı.

Nenad Bjelica, ile teknik direktörlük konusunda görüştüklerini doğruladı fakat henüz bir anlaşma yapmadıklarını ifade etti.

Ersun Yanal'la yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına giren sarı lacivertli ekipte ismi en çok ön plana çıkan aday, Dinamo Zagreb'den ayrılan Nenad Bjelica.

'da yayın yapan RTL'ye konuşan Bjelica, Süper Lig deviyle bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirirken "Fenerbahçe'yle ben Dinamo'dan ayrıldığımdan beri konuşuyoruz. Ama bir anlaşma yapmadık. Haziran ayının başında takımın başına geçmemi istediler. Ama salgın nedeniyle birçok oyuncunun testi pozitif çıktı. Dolayısıyla nasıl bir durum olacak, bilmiyorum. 31 Ağustos'ta göreve gelmem ihtimalini de değerlendirdik." şeklinde konuştu.

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Daha fazla takım

Kendisiyle ilgilenen çok sayıda takım olduğunu ifade eden Hırvat teknik adam "Diğer takımlar da var. Bu konuda çok endişeli değilim. Avrupa'nın 5 büyük ligi için de hazırım. 13 yıllık deneyimim var. Neler olacağını göreceğiz. 'ye mi giderim başka bir ülkeye mi, bilmiyorum. Sürecin sakin bir şekilde çözülmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Bjelica, Fenerbahçe'de görev yapma ihtimalini "30 milyon Türk taraftar herkes için büyük bir meydan okuma, benim için bile" sözleriyle değerlendirdi.

48 yaşındaki Nenad Bjelica, 2018'in mayıs ayında göreve geldiği Dinamo Zagreb'den nisan ayında ayrılmıştı.