Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Thiago Pitarch'ın geleceğiyle ilgili süregelen tartışmayı, oyuncuyu yeni sezonda A takım kadrosunda tutma kararıyla noktaladı ve başta İspanyol teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetimindeki İngiliz ekibi Fulham olmak üzere birçok kulübün sunduğu kiralık tekliflerini reddetti.

İspanyol "As" gazetesine göre Pitarch, A takım listesinde kayıtlı çok sayıda oyuncu bulunması nedeniyle resmi olarak yedek takım Castilla ile tescil edilmiş olsa da her zaman doğrudan Mourinho'nun talimatlarına tabi olacak. Bu adım, Portekizli teknik direktörün genç oyuncunun yeteneklerine duyduğu güveni yansıtıyor.

Bu karar, kısa süre önce İspanya Milli Takımı ile 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanan oyuncunun olağanüstü bir sezonun ardından geldi. Pitarch, kıta turnuvasında "La Roja"nın en parlak yıldızlarından biri olarak İspanyol futbolunun en önemli yükselen yeteneklerinden biri konumunu pekiştirdi.

Pitarch, geleceği için 3 olası seçenekle karşı karşıyaydı: A takımda kalmak, kalıcı olarak Castilla'ya dönmek ya da başka bir ligde tecrübe kazanmak için kiralık olarak ayrılmak. Ancak Mourinho konuyu ilk seçenek lehine sonuçlandırdı.

Öte yandan genç oyuncunun kariyeri, Avrupa Şampiyonası'ndan dönüşünün ardından kraliyet ekibiyle çıktığı ilk antrenman seansında sakatlanmasıyla geçici bir aksaklık yaşadı. Ancak tıbbi raporlar, yaklaşık bir ay içinde oynamaya hazır olacağına işaret ediyor. Bu durum ona, resmi sezonun başlamasından önce son hazırlıklara katılma fırsatı tanıyor.

Mourinho'nun kararı, kraliyet akademisinin yetenekleri üzerine yeni bir bahis anlamına geliyor. Bu, kulübün büyük yıldızlara yatırım yapmakla genç ve yetenekli oyunculara güvenmek arasında denge kurmayı amaçladığı, özellikle de Pitarch'ın geçen sezon kaydettiği olumlu gelişimin ardından geldiği bir döneme denk düşüyor.