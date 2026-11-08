"Bizimle dalga geçmeyin": Mourinho'nun ateşli mesajı kendisine geri döndü

Real Madrid teknik direktörü Portekizli José Mourinho, maç yoğunluğu ve kısa bir zaman diliminde art arda gelen karşılaşmalar nedeniyle İspanya Ligi Birliği'ne yeni bir eleştiri yöneltti; oyuncularının yoğun seyahat ve kısıtlı toparlanma süreleri gölgesinde bir maç "maratonu" yaşadığını belirtti. Ne var ki beyaz takımın fikstürü ve Santiago Bernabeu Stadı'na ilişkin bağlayıcılıklar, bu şikâyetin niteliği ve rakiplerin koşullarını ne ölçüde gözettiği konusunda soru işaretleri doğurdu.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Mourinho'nun Mestalla Stadı'nda Valencia'yı mağlup etmesinin ardından dile getirdiği itiraz, Real Madrid'in fikstürünün tüm yönlerini ele almadı; özellikle Santiago Bernabeu Stadı'nın futbol dışı etkinliklere ev sahipliği yapmasına ilişkin bağlayıcılıkları ve rakip takımların aynı dönemde karşılaştığı koşulları kapsamadı.

Portekizli teknik adam, lig yetkililerine iletmek istediği mesaja dair bir soruya karşılık şunları söyledi: "Alçakgönüllü olmam gerekiyor, çünkü güç onların elinde. Umarım bir daha bizimle dalga geçmezler. Oyuncularımız şu an milli takımlarıyla oynamak için burada değiller, bu bir maratondu." Portekizli teknik adam bu sözleriyle takımın maruz kaldığı maç yoğunluğuna işaret etti.

Mourinho'nun şikâyeti, Santiago Bernabeu Stadı'nın Cincinnati Bengals ile Atlanta Falcons arasındaki bir Amerikan futbolu ligi maçına ev sahipliği yapmasıyla aynı döneme denk geldi. Bu, İspanya topraklarında düzenlenen ikinci resmî karşılaşma oldu ve stadın ev sahipliği yaptığı futbol dışı etkinliklerin Real Madrid'in maç tarihleri üzerindeki etkisine ilişkin tartışmayı yeniden açtı.

İspanya Ligi Birliği başkanı Javier Tebas, daha önce Real Madrid'in stadında başka etkinliklere alan açmak amacıyla maç tarihlerinin değiştirilmesine yönelik taleplerini eleştirmiş; kulüpten talep ettiği değişikliklerin sayısını, bunlardan birliğin kabul ettiklerini ve ihtiyaçlarına ne ölçüde yanıt verdiğini açıklamasını istemiş, kabul edilen değişikliklerin de hesaba katılması gerektiğini vurgulamıştı.

Real Madrid, kendi sahası dışında art arda 4 maç oynadı; bunlar 25 Ekim'de Barcelona'yla oynanan El Clasico ile başladı, ardından 1 Kasım'da Racing Santander, 4 Kasım'da Atina'da Olympiakos ve aynı ayın 7'sinde Valencia maçı geldi.

Santander ve Atina maçlarının başlangıcı arasındaki süre 74 buçuk saat olurken, Atina ve Valencia karşılaşmaları arasında bu süre 74 saat 15 dakikaya ulaştı; bu süreler seyahat ve hazırlık zamanını kapsar ve oyuncuların fiili toparlanma süresini zorunlu olarak yansıtmaz.

Mourinho, maçlar arasındaki sürenin kısıtlı olmasının takımına bir yük bindirdiğini açıkladı; Real Madrid kafilesinin Yunanistan'dan sabah üçte döndüğünü ve oyuncuların gerekli dinlenme süresini kazanmak için Valdebebas antrenman tesisinde konaklamak zorunda kaldığını belirtti.

Ancak Racing Santander'in fikstürüyle yapılacak bir karşılaştırma, krizin başka bir yönünü ortaya koyuyor; zira Kantabrialı takım, 29 Ekim Perşembe günü Kral Kupası'nda Ribadesella ile bir maç oynamış, ardından 1 Kasım Pazar günü Real Madrid'e ev sahipliği yapmıştı; iki maçın başlangıcı arasındaki süre yalnızca 67 saat 15 dakikaydı.

Mourinho, Santander maçının Pazar günü oynanmasını eleştirmiş ve lig birliğinin maçı o tarihte oynatarak takımına bir "hediye" verdiğini söyleyerek, Cumartesi günü oynanan Valencia karşılaşmasının tarihinin değiştirilmesini talep etmişti.

Oysa Santander ile Real Madrid maçının aynı saat korunarak Cumartesi gününe alınması, Kantabrialı takıma Kupa maçından önce yalnızca 43 saat 15 dakika bırakacak ve onu daha büyük bir baskı altına sokacaktı.

Racing, Real Madrid karşılaşmasına hazırlıkları çerçevesinde, iki fikstür arasındaki sürenin kısıtlı olması nedeniyle Kupa maçını oynamak için yedek takımdan 10 oyuncuyu kadrosuna çağırdı.

Art arda gelen maç ve seyahat dizisiyle karşılaşan tek takım Real Madrid değildi; zira Barcelona, bir hafta içinde kendi sahası dışında 3 karşılaşma oynadı; 13 Ekim'de Galatasaray, 17 Ekim'de Real Betis ve 20 Ekim'de Paris Saint-Germain ile, İstanbul, Sevilla ve Paris arasında seyahat ederek.

Barcelona'nın Betis ve Paris Saint-Germain maçları arasındaki süre 74 buçuk saat oldu; serisindeki birinci ve üçüncü maçın başlangıcı arasındaki fark ise, seyahat ve karşılaşma koşulları farklı olmakla birlikte, Real Madrid'in Santander, Atina ve Valencia maç serisindeki muadilinden yaklaşık 19 saat 15 dakika daha fazlaydı.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar da benzer baskılarla karşılaştı; zira Celta Vigo, 22 Ekim Perşembe günü İskoç Celtic ile oynadıktan sonra 25 Ekim Pazar günü Real Betis'e ev sahipliği yaptı; bu iki maç arasındaki süre, takımın kendi sahası dışındaki bir Avrupa seyahatinden dönmesine rağmen 68 saat 15 dakikaydı.

Buna karşılık Real Madrid'i, milli ara sonrasında Santiago Bernabeu Stadı'nda art arda bir dizi maç bekliyor; 21, 24 ve 28 Kasım'da sırasıyla Celta Vigo, PSV Eindhoven ve Deportivo Alaves ile. Bu da Real Madrid'i, stadyumlar arasında seyahat etmesine gerek kalmadan maç yoğunluğuyla dolu bir dönemin önüne koyuyor.

Bu karşılaştırmalar, yerel, kıtasal yükümlülüklerin ve stadyumlarda düzenlenen etkinliklerin iç içe geçmesi gölgesinde İspanya müsabaka takviminin karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Mourinho daha fazla toparlanma süresi ve maç tarihlerinin değiştirilmesini talep ederken, fikstür baskısı yalnızca Real Madrid'le sınırlı değil; her takıma tanınan koşulların ve zaman dilimlerinin niteliği farklı olsa da rakiplerine de uzanıyor.