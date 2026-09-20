Tottenham'ın yeni Premier League sezonuna yaptığı perişan başlangıç, cumartesi günü Aston Villa'ya 3-2 mağlup olmasıyla devam etti. Sezonun henüz başında hâlâ galibiyetle tanışamayan Spurs, bunun sonucunda sondan bir önceki sıraya geriledi.

Pazar günü FC Fulham'a bir puan, Bayern Münih'in süperstarı Harry Kane'in eski kulübünü Premier League'de tablonun dibine göndermek için yetecek.

De Zerbi, geçen sezon Spurs'ü kümede kalma yolunda başarıyla korumuştu, ancak yaz transfer dönemindeki devasa yatırımlara rağmen artık bir gerileme tespit etmek gerekiyor. Burada bir örüntü de göze çarpıyor: Tottenham son derece istikrarsız görünüyor.

İyi bölümler, yeniden ve yeniden bariz çöküşlerle yer değiştiriyor. Villa ile alt sıraları ilgilendiren düelloda ev sahibi Spurs maça iyi başladı, ancak Johan Manzambi'nin ilk yarının uzatma dakikalarında attığı 0-1'lik gol, takımı büyük ölçüde güvensizliğe iten kırılma anı oldu.

"Bunu açıklamak zor, çünkü 14 yıllık teknik direktörlük kariyerimde bizimki gibi bir takım hiç görmedim" diyen De Zerbi, talkSPORT'a konuştu. "Bu kadar kırılgan, bu kadar istikrarsız. Ya iyisinizdir ya da kötüsünüzdür. İlk 30, 40 dakikada çok iyi oynayıp sonra bu şekilde goller yiyemezsiniz. Bunu kabul etmem benim için zor."

47 yaşındaki teknik adam, takımının istikrarsızlığının sebebi sorulduğunda buna bir yanıtı olmadığını kabul etti.

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Tottenham yaz döneminde nasıl güçlendi?

De Zerbi, Mohammed Kudus'un ofsayt nedeniyle iptal edilen sözde beraberlik golünün ardından (60.) oyuncularının "enerjisinin tükenmiş olabileceğini" tahmin etti, ardından dikkatini başka bir konuya çevirdi.

"Takımı ileri iten ve gerçekten liderlik eden lider oyunculara ihtiyacımız var" diyen İtalyan, isim vermedi. "Newcastle maçında da aynıydı, Liverpool'da da aynıydı, Everton'a karşı da aynıydı - çözüm bulmak zorundayız!"

İlk milli maç arası, De Zerbi'ye şimdi çözüm yolları aramak için bolca zaman sunuyor. Ancak kadrosundaki birçok oyuncunun uluslararası yükümlülükleri nedeniyle, beş maçta yalnızca iki puanla yapılan kötü sezon başlangıcını birlikte değerlendirmek söz konusu değil.

Spurs, yaz döneminde yalnızca en pahalı transferleri saymak gerekirse Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Savio ve Jan Paul van Hecke gibi yıldızlarla 360 milyon euronun üzerinde harcama yaparak kadrosunu güçlendirdi. Kiralık olarak eski Bundesliga golcüsü Omar Marmoush da geldi ve Liverpool efsanesi Andy Robertson da bonservissiz olarak katıldı. Tottenham için Premier League sezonu 10 Ekim'de devam edecek: Sırada Manchester United deplasmanı var.

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