"Bizim zamanımızda olsaydı daha fazla koşardık"... Brezilya efsaneleri Dünya Kupası'ndaki yenilikleri övüyor

Su molaları, ticari boyutları ve maçların akışına etkisi konusunda geniş çaplı bir tartışma yaratırken, Brezilya efsanelerinin ifadeleri denklemi altüst etti.

1994 Dünya Kupası şampiyonları Roberto Carlos, Cafu ve Bebeto, anı sandıklarını açıyor... ve şunu vurguluyor: “Bu molalar bizi durmak bilmeyen makinelere dönüştürecekti.”

Roberto Carlos: Üç dakika her şeyi değiştirir

İspanyol “AS” gazetesinin aktardığı açıklamalarda, Real Madrid’in eski “uçan bek” oyuncusu Roberto Carlos bu fikre hayranlığını gizlemedi ve şöyle dedi: “Su molası iyi bir örnek, keşke bizim zamanımızda da olsaydı.”

Ve ekledi: “Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. O zamanlar su içmek ve dinlenmek için molalar olsaydı, maç sırasında pek çok durum ortaya çıkardı; bu da oyunun temposunu aniden değiştirirdi ya da teknik direktöre oyuncularla konuşma ve takımı yeniden düzenleme fırsatı verirdi.”

Carlos, “Bu üç dakikalık mola örnek alınmalı. Oyuncunun biraz dinlenip ardından uygun bir tempoda oyuna devam edebilmesi iyi bir şey. Bana göre bu mola ideal” diye vurguladı.

Cafu: 20 kilometre yerine 25 kilometre koşardım

Kafu ise daha da ileri giderek, bu dakikaların fiziksel açıdan çok önemli olduğunu vurguladı. Brezilya’nın efsanevi kaptanı şöyle konuştu: “Bu çok yardımcı oluyor, su içmek için ayrılan o üç dakika çok önemli.”

Şöyle açıkladı: “O zamanlar VAR teknolojisi olsaydı, su içmek için zamanımız olsaydı, tek bir maçta 20 kilometre yerine 25 kilometre koşardım.”

Şöyle devam etti: “Çünkü daha fazla enerjim olurdu, daha rahat olurdum ve vücudum daha iyi durumda olurdu. Futboldaki tüm değişiklikler, sporculara ve maçı izleyen herkese fayda sağladığı sürece harikadır.”

Beppeto: Sıcaklık dayanılmaz... Mola bir zorunluluk

1994 yılında ABD’de yüksek sıcaklıklar altında Dünya Kupası şampiyonu olan Bebeto ise deneyimlerinden yola çıkarak şöyle konuştu: “Bunun öneminden hiç şüphem yok. Çünkü oyuncular daha fazla dinlenme fırsatı buluyor, özellikle de burada ABD’de yılın bu zamanında, sıcaklığın dayanılmaz olduğu dönemde.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Biz burada dünya şampiyonu olmuştuk ve havanın çok sıcak olduğunu biliyorum. Ancak şimdi, su içmek ve toparlanmak için bu ara var. Bu, bir futbolcu için son derece önemli.”