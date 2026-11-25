Paris Saint-Germain, yıldız hücumcuları Desire Dou eand ile Khvicha Kvaratskhelia'nın aynı diz sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği haberiyle sarsıldı. Kadrosu ağır bir darbe alsa da teknik direktör Luis Enrique, kulübün hem Ligue 1'de hem de Avrupa'daki hedeflerinden vazgeçmiyor.

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İki ön çapraz bağ sakatlığı, PSG'yi kilit hücumcularından mahrum bıraktı

Fransa şampiyonu, cumartesi günü Nice karşısında aldığı 3-2'lik Ligue 1 galibiyetinin bedelini ağır ödedi: Doue'nin ön çapraz bağı koptu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı üç maçta üç gol ve iki asist kaydeden hücumcu, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Doue'nin sakatlığı, hücum hattındaki takım arkadaşı Kvaratskhelia'nın geçen ay Barcelona karşısındaki galibiyette yaşadığı diz sakatlığıyla aynı. İki kilit oyuncusunu da kaybetmesine rağmen Luis Enrique, takviye için ocak ayında transfer piyasasına girmeyeceklerini söyledi.

Luis Enrique transfer telaşına karşı çıktı, direnç istedi

Çarşamba günkü Avrupa maçı öncesinde konuşan PSG teknik direktörü, mevcut kadrosunun bu aksiliklerin üstesinden gelebileceğine inandığını belirtti. Luis Enrique, “Transfer döneminde oyuncu almamıza gerek yok. Yalnızca altı aylığına bir oyuncu transfer etmek bizim tarzımız değil. Kadromuzdan memnunuz” dedi.

“Her şeyden önce hiçbir şeyden korkmuyoruz. Yeteneklerimize ve direncimize güveniyoruz. Sakatlanan oyuncular için üzgünüz ama motivasyonumuz, önümüzdeki sezonlarda onlarla daha fazla güzel an paylaşmak.”

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Şanssızlıklara takılıp kalmak yerine oyuncularının daha önce gösterdikleri zihinsel güce dayanması gerektiğini vurguladı. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Ağlayıp şikâyet etmeye mi başlayacağız? Hayır, bir takım böyle davranmaz.”

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“Üst düzey futbol böyle. Bütün takımlar ve bütün teknik direktörler bunu bilir. Sakatlıklar olur. Bu takım son üç yılda ne kadar dirençli olduğunu gösterdi. Her zaman toparlandık. Şu anda bir sınavla karşı karşıyayız ve gelişmeye devam etmek için motivasyonumuzu korumalıyız.”

Son Avrupa şampiyonunun kadro derinliği ciddi bir sınav verecek

Kvaratskhelia ile Doue'nin katkısını takım içinden karşılamak, Parc des Princes'te ciddi bir sınav olacak. İki oyuncu, PSG'nin son iki sezonda üst üste kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında kilit rol oynadı; bu iki şampiyonluk yolculuğunda toplam 23 gol ve 17 asist ürettiler.

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Ocak ayında transfer yapılmayacaksa mevcut kadronun, Ligue 1 ve Avrupa'daki mücadelesini sürdürebilmek için bu üretkenliği yakalaması gerekecek.

PSG, üst üste beşinci Avrupa galibiyeti peşinde Roma ile karşılaşacak

PSG, çarşamba gecesi, Luis Enrique'nin 2011-12 sezonunda teknik direktörlük yaptığı Roma karşısında sahaya dönecek. Beşinci maç haftası öncesinde lig aşaması puan tablosunun zirvesinde bulunan son şampiyon, beş maçta üst üste beşinci galibiyetini alarak son 16 turundaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

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“Roma'da geçirdiğim dönem benim için çok özeldi” dedi. “O günleri güzel hatırlıyorum. Muhteşem bir şehir; orada teknik direktör olarak harika deneyimler yaşadım ve orada başıma gelen her şeyle barışığım.”

“Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sahaya çıkacak olmaktan, özellikle de evimizde oynayacağımız için mutluyuz. Bu maç, daha önce yaşadığımız her şeyden çok farklı olacak. Kendilerine özgü bir savunma anlayışları var ama maçı sabırsızlıkla bekliyoruz.”