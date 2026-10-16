Neuer'in FC Augsburg karşısında yaptığı akılalmaz ve aynı zamanda tarihî hatanın ardından, tecrübeli kalecinin zirve dönemini geride bırakmış olabileceği ve Urbig'in planlanandan daha erken, daha büyük bir rol üstlenmesi gerekip gerekmediği tartışması yeniden alevlendi. Öte yandan uzmanlar, geleceğin bir numarası olarak görülen Urbig'in bu büyük sorumluluğu üstlenmeye şimdiden hazır olup olmadığı konusunda sık sık şüphelerini dile getiriyor. Eski kaleciler Jens Lehmann ve Oliver Kahn da kısa süre önce Sky'ın "Triple - der Hagedorn-Fussballtalk" programında benzer görüşler ortaya koydu.

Bu açıklamalar sorulan Kompany, Urbig'e yönelik şüpheler hakkında yorum yapmak istemese de cumartesi günü RB Leipzig ile oynanacak iç saha maçı öncesindeki basın toplantısında şaşırtıcı bir değerlendirmede bulundu. Belçikalı teknik adam, "Her tartışma programını değerlendiremem. (…) Her zaman bir planımız var ve bunu uygulamaya çalışıyoruz. Jonas'ın bu tartışmanın içinde olması bizim için güzel. Bu durumu kendimiz oluşturduk" dedi ve şunu vurguladı: "Bunu, iki yıl önce ocak ayında Köln'den geldiğinde de söylemiştik."

Urbig'in 2025'in başında FC Köln'den Münih'e, iddialara göre yedi milyon avro karşılığında transfer olması soru işaretleri yaratmıştı. Genel görüş şuydu: Neuer döneminin sonu henüz görünmüyorken genç ve yetenekli bir kaleci neden Bayern Münih'te yedek kulübesine oturmayı seçiyordu? Üstelik o dönem 21 yaşında olan kalecinin Köln'de de ilk 11'de düzenli bir yeri yoktu.

Vincent Kompany ve Bayern Münih kaleci tartışmasını bekliyordu

Kompany bu konuda, "Köln'de oynamadığı ve ikinci kaleci olduğu için kimse bunun mümkün olduğuna inanmıyordu" dedi. Ancak Bayern Münih'in Urbig'in gelişimine her zaman inandığını vurgulayan teknik direktör, "Sonra bu durumun adım adım oluşmasını sağladık. Bu tartışmanın geleceğini bir yıl önceden biliyorduk. Bu da iyi bir şey" diye konuştu. Bu sözler Urbig'e övgü niteliğindeydi. Kompany, Bayern Münih'in "birçok kişinin isteyeceği" "iyi bir kaleci düzenine" sahip olduğunu yineledi.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 12:30 RBL

Kompany, bunda Neuer'in de payı olduğunu açıkça belirtti: "Manuel bu hikâyenin çok büyük bir parçası. Manu olmadan, onun bu süreçteki varlığı, liderliği ve performansı olmadan bu mümkün olmazdı." Farklı iki kuşaktan gelen kaleciler bu sezon da dönüşümlü olarak forma giyiyor. Ancak 40 yaşındaki Neuer tartışmasız bir numara olmaya devam ederken Urbig de düzenli olarak süre alıyor.

Henüz başındaki bu sezonda Urbig, Münih ekibinin kalesini üç kez korudu. Bunlardan sonuncusu, Neuer'in yokluğunda Şampiyonlar Ligi'nde Viking Stavanger karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan 3-3'lük beraberlikti. Neuer ayak sakatlığıyla mücadele etmeye devam ettiği ve perşembe günü henüz antrenman sahasına dönmediği için Urbig'i cumartesi günü yeni bir maç bekliyor olabilir. Kompany, "Doktor rolünü üstlenmek istemiyorum" diyerek şöyle konuştu: "Sorun ayağında, uyluğunda ya da omzunda değil. Çok uzun sürmeyecek. Yarın mı yoksa gelecek hafta mı olacağını göreceğiz. Önce kendini daha iyi hissetsin ve yapabildiğinde antrenman yapsın. O zaman bu dönem de geride kalacak."

Getty Images

Manuel Neuer yazın kariyerini noktalayacak mı?

Neuer ise son haftalarda ve aylarda önümüzdeki yaz kariyerini noktalamak istediğini birkaç kez ima etmişti. Kahn'a göre Neuer, kendisiyle ilgili mevcut tartışmanın önüne geçebilirdi.

Bayern Münih'in eski dünya çapındaki kalecisi söz konusu programda, "Şu anda kimseye tavsiyede bulunamam, buna ancak kişinin kendisi karar verebilir. Ne zaman bırakacağım, ne zaman emekli olacağım gibi konular. Bazı durumlardan kendini kurtarmış olursun. Hafifçe söylemek gerekirse pek başarılı geçmeyen Dünya Kupası'na bir kez daha katılmak..." dedi ve Neuer'in belki de geçen yaz kariyerine son vermesi gerektiğini ima etti. Kahn sözlerini şöyle sürdürdü: "36, 37, 38 yaşına geldiğinde, bunu bizzat yaşadım, vücudun toparlanmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor. Arada bir hata oluyor. Zihinsel tarafı da var; sürekli yüzde 100'de çalışmak. Bir noktadan sonra istesen de bunu başaramıyorsun. O zaman tartışmaların odağına giriyorsun. Şu anki durumda ortaya çıkan bu tartışmadan kaçınabilirsin."

Kann ayrıca Neuer'e, bırakmak için doğru zamanı kaçırmış olabileceğine dair bir tür uyarıda bulundu: "Bir noktada kendin için karar vermen gerekiyor: Şimdi benim için hangisi daha önemli? Tutkumu mümkün olduğunca uzun süre sürdürmek mi? Bunu da anlayışla karşılıyorum. Yoksa insanlar 'İki, üç yıl daha oynayabilirdi' derken bırakmak mı? Bir noktadan sonra, bunun da artık yavaş yavaş yaklaştığını görüyorum, karar artık kendisinin değil, başkalarının oluyor. Böylesine büyük bir kariyerde buna ihtiyacın yok."