"Bizim için büyük bir darbe"... Fransa, Bouadi'nin kaybına üzülüyor ve onun Fas'ı seçmesinin nedenini açıklıyor

Fransız Futbol Federasyonu, genç orta saha oyuncusu Ayoub Bouadi’nin, Fransa’nın tüm yaş kategorilerinde forma giymiş olmasına rağmen Fas milli takımında oynamaya karar vermesinin nedenlerini açıkladı. Bouadi, 2026 Dünya Kupası’nda “Atlas Kaplanları” ile parlamıştı.

18 yaşındaki Bouadi, geçen Mayıs ayında uluslararası düzeyde Fas'ı temsil etme kararını verdikten sonra, Brezilya ile oynadığı ilk maçtan itibaren dikkatleri üzerine çekerek Fas milli takımının orta sahasında olağanüstü bir performans sergiledi ve turnuvanın en dikkat çeken keşiflerinden biri haline geldi.

The Athletic gazetesine yaptığı açıklamada, Fransız Futbol Federasyonu'nun milli takım teknik direktörü Hubert Fournier, Bouadi'nin Fransa'nın yıllardır takip ettiği en önemli yeteneklerden biri olduğunu söyledi.

Fornier, “Bouadi, kendi yaş grubunda olağanüstü bir yetenek ve biz onun yeteneklerini çok iyi biliyoruz. Onu kaybetmek Fransız Futbol Federasyonu için önemli bir darbe, ancak karar nihayetinde onun kişisel tercihiydi” diye ekledi.

Fornier, oyuncunun Fransız milli takımlarında tüm gelişim aşamalarından geçtiğini, 21 yaş altı milli takımda yaklaşık bir buçuk yıl geçirdiğini ve A milli takımın geniş kadrosunda yer aldığını, ancak teknik ekibin onu Dünya Kupası kadrosuna dahil etmeye hazır olmadığını açıkladı.

Fransız teknik direktör Didier Deschamps’ın, “Les Bleus” kadrosundaki yoğun rekabet nedeniyle Bouadi’nin A Milli Takım’da oynamaya “henüz hazır olmadığını” düşündüğünü belirten Fournier, bu durumun Fas’ın onu kadrosuna katmasının önünü açtığını ifade etti.

Fornier, “Dünya Kupası yaklaşırken Deschamps onu kadroya almamaya karar verdi, ancak Fas ona turnuvada yer alma fırsatı sundu. Onun bakış açısını ve seçimini anlıyorum” dedi.

Bouadi, Fransa'nın genç milli takımlarında zengin bir geçmişe sahip. 16 yaş altı milli takımında 8, 17 yaş altı milli takımında 5, 18 yaş altı milli takımında 3 ve 20 yaş altı milli takımında 1 maçta forma giydi. Ayrıca Kasım 2024 ile Mart 2026 arasında 21 yaş altı milli takımında 10 maça çıktı.

Fas milli takımında forma giyeceğini açıkladığında, oyuncu bu kararın Fransız genç milli takımlarında geçirdiği dönemden duyduğu gururu azaltmadığını vurgulayarak şöyle dedi: “Genç kategorilerde Fransa forması giymekten gurur duyuyorum ve çift kültürümle köklerimden her zaman gurur duymaya devam edeceğim.”

The Athletic gazetesine göre, Fas Futbol Federasyonu, Dünya Kupası başlamadan önce kararını kesinleştirebilmesi için Bouadi’yi ve ailesini ikna etmek amacıyla büyük çaba sarf etti ve kendisiyle ve ailesiyle birçok görüşme gerçekleştirdi.

Raporda ayrıca, oyuncunun başlangıçta Fransa’yı temsil etmeye meyilli olduğu ve Fransa milli takımının teknik direktörlüğünde Deschamps’ın halefi olarak en güçlü adaylardan biri olan Zinedine Zidane ile bir görüşme yaptığı belirtildi. Ancak Zidane, ona A milli takımdaki geleceği konusunda herhangi bir garanti veremeyeceğini açıkladı ve bu durum, Bouadi’nin Fas’ı temsil etme yönünde karar vermesine katkıda bulundu.