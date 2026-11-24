Massimiliano Allegri, Napoli'nin Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki yerini garantileme hedefi açısından Manchester City karşısında alınacak olası bir galibiyeti “rüya” olarak nitelendirdi. Napoli teknik direktörü, Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden biriyle karşılaşacakları Etihad Stadyumu deplasmanı öncesinde kadrosunun sınırlarına dayandığını kabul etti.

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Allegri, Etihad deplasmanı öncesinde sakatlık kriziyle karşı karşıya

Napoli kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına hazırlanırken Allegri, oyuncularının fiziksel durumu konusunda duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. Manchester'daki maç öncesinde konuşan İtalyan teknik direktör, eksik oyuncu sayısının artması nedeniyle rotasyon seçeneklerinin ciddi biçimde azaldığını vurguladı.

“Kadro olarak çok eksiğiz, şu anda hep aynı oyuncular oynuyor. Başka oyuncuları da kaybetme riski olduğu için az antrenman yapıyoruz.” Teknik direktör, Sky Sport'a yaptığı açıklamada böyle konuştu. Eksikler özellikle savunma ve orta sahada hissediliyor. Yoğun maç takvimi sırasında ilk 11'in önemli isimlerinden bazıları hâlâ forma giyemiyor.

Napoli şu anda üç günde bir maça çıkıyor. Allegri de fiziksel sorunların böyle bir döneme denk gelmesinden yakındı. İtalyan ekibinde forma giyemeyen önemli isimler arasında Stanislav Lobotka, Alessandro Buongiorno ve kaptan Giovanni Di Lorenzo bulunuyor. Alex Meret de sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor .

Manchester City'yi durdurmanın taktik planı

Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City ile karşılaşmak farklı bir taktik sınav anlamına geliyor. Allegri, rekabet edebilmek için teknik açıdan ne kadar dikkatli oynamaları gerektiğinin farkında. “Bu akşam bizi güzel bir maç bekliyor. Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine karşı oynayacağız. Böyle maçlarda teknik açıdan iyi olmalı, top bizdeyken az hata yapmalıyız. İyi bir maç çıkarmayı umuyoruz,” dedi Allegri.

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Allegri, oyuncularını kendi yarı sahalarında kısa ve riskli paslar yapmamaları konusunda uyardı. Bu tür paslar, City'nin etkili olduğu “kısa mesafeli kontra ataklara” fırsat verebilir. Teknik direktöre göre Napoli, rakibin ilk baskı dalgalarını atlatabilirse ev sahibine sorun çıkaracak kaliteye sahip. Bunun için sahanın tehlikeli bölgelerinde topu kolayca kaybetmemeleri gerekiyor.

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Play-off hayali ve uluslararası gurur

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Zor koşullara rağmen Manchester'da kazanmanın getirisi açık: Bir sonraki turdaki yerlerini neredeyse garantilemek. Allegri maçın önemini küçümsemedi: “Kazanırsak play-off'lara neredeyse şimdiden kalmış olacağız. Bu bizim için bir rüya.” Bu hedef, ligde direnç gösteren ancak Avrupa'da istikrarlı sonuçlar almakta zorlanan kadroya güç veriyor.

Napoli teknik direktörü, meslektaşlarına da destek verdi ve özellikle Alvini'nin Frosinone'de yaptığı işi övdü. Allegri, son sonuçlardan bağımsız olarak taktik fikirlerinin netliğini koruduğunu söylediği Alvini'yi “fenomen” olarak nitelendirdi. Mütevazı ekibin, Milan gibi kulüpler karşısında aldığı kötü sonuçlara rağmen ilkelerine bağlı kalarak 20 puan topladığını belirtti.